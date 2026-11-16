El Niño gana fuerza y podría hacer historia: la NOAA advierte que seguirá muy intenso hasta marzo

El fenómeno de El Niño continúa intensificándose en el océano Pacífico y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes de las últimas décadas. La última actualización de la NOAA mantiene en más del 79% la probabilidad de que conserve una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027.

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La advertencia fue difundida por el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, que confirmó que las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial volvieron a aumentar durante las últimas semanas. El organismo espera que el fenómeno siga fortaleciéndose antes de comenzar un proceso de debilitamiento durante los primeros meses de 2027.

La posibilidad de un episodio excepcional también creció. Según el organismo, actualmente existe alrededor de un 60% de probabilidad de que El Niño alcance una magnitud histórica durante los períodos octubre-diciembre y noviembre-enero, tomando como referencia los registros disponibles desde 1950.

Uno de los indicadores más observados por los especialistas es la región denominada Niño 3.4 , ubicada en el Pacífico ecuatorial central. Allí, la anomalía de la temperatura superficial del mar llegó a 2,5 °C por encima del promedio , un valor compatible con un evento de gran intensidad.

El calentamiento es todavía mayor en otras zonas. El índice Niño 3 alcanzó una anomalía de +3,6 °C , mientras que en Niño 1+2, frente a las costas sudamericanas, llegó hasta +4,4 °C . La NOAA detectó además sectores del océano donde las temperaturas superficiales superaron en más de cuatro grados los valores habituales.

El fenómeno tampoco se limita a la superficie. En las capas profundas del Pacífico oriental se detectaron anomalías superiores a 10 °C, mientras los vientos y la circulación atmosférica comenzaron a mostrar patrones característicos de un Niño plenamente desarrollado.

Para que un episodio sea considerado históricamente excepcional por los parámetros utilizados en este pronóstico, el índice promedio de tres meses debe alcanzar o superar los 2,5 °C. La NOAA calcula que actualmente existen mejores probabilidades que meses atrás de alcanzar o superar esa barrera.

Aunque popularmente suele utilizarse la expresión “Super El Niño”, esa denominación no constituye una categoría oficial del organismo estadounidense.

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Hasta cuándo podría mantenerse El Niño

Las proyecciones oficiales muestran una permanencia prácticamente asegurada del fenómeno durante el verano austral. La probabilidad de que continúen condiciones de El Niño es del 100% entre diciembre y febrero y entre enero y marzo, mientras que para febrero-abril se mantiene en torno al 98%.

El escenario empezaría a cambiar durante el otoño de 2027. Para marzo-abril-mayo la probabilidad de El Niño desciende, mientras que hacia abril-junio comienzan a ganar terreno las condiciones neutrales.

La intensidad, sin embargo, puede disminuir antes de que técnicamente termine el fenómeno. Los modelos utilizados por la NOAA anticipan que El Niño alcanzaría su máximo entre finales de 2026 y comienzos de 2027, para luego comenzar gradualmente a perder fuerza.

Qué puede pasar en Argentina

Argentina ya atraviesa oficialmente una fase El Niño de fuerte intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional había informado en octubre que existía una probabilidad del 100% de que el fenómeno continuara durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre y siguiera intensificándose.

Históricamente, El Niño aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en el Litoral argentino, donde también pueden incrementarse los episodios de lluvias intensas, tormentas severas, granizo y grandes acumulados en períodos relativamente cortos.

Los efectos, sin embargo, no son iguales en todo el territorio nacional. Organismos oficiales remarcan que el impacto depende de la región y de la época del año, por lo que un Niño muy fuerte no implica automáticamente lluvias extraordinarias en todas las provincias.

En sectores de Cuyo, por ejemplo, la relación con las precipitaciones estivales es más variable. Los especialistas sí identifican que los años Niño suelen favorecer mayores nevadas en sectores de la cordillera central y sur, algo particularmente relevante para las regiones áridas que dependen del agua acumulada durante el invierno.

Durante los últimos meses, organismos nacionales y provinciales comenzaron a reforzar los esquemas preventivos frente al escenario 2026-2027. La Agencia Federal de Emergencias incluso reunió a representantes de Cuyo para avanzar en protocolos de actuación ante posibles eventos vinculados con el fenómeno.

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Un Niño histórico no permite pronosticar una tormenta

La NOAA hizo una aclaración central: incluso si el episodio alcanza una intensidad extraordinaria, no puede utilizarse para predecir qué ocurrirá en un día o una ciudad determinada. El Niño modifica las probabilidades climáticas durante períodos prolongados, pero no determina por sí solo cuándo habrá una tormenta, una ola de calor o una inundación.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el mismo criterio. Los pronósticos estacionales describen tendencias promedio de varios meses y deben complementarse con los pronósticos diarios, semanales y el sistema de alertas para anticipar fenómenos de alto impacto.

La próxima actualización mensual de la NOAA sobre El Niño está programada para el 10 de diciembre, cuando los especialistas volverán a evaluar la temperatura del Pacífico y podrán determinar si el fenómeno efectivamente se encamina hacia valores comparables con los mayores episodios registrados desde 1950.