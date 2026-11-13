El Niño, alerta meteorológica: rige aviso naranja y amarilla por tormentas fuertes en 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta meteorológica de nivel naranja y amarilla que afecta a once provincias con tormentas fuertes y ráfagas.

Compartir







El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido Alerta meteorológica de nivel naranja y amarilla por el pronóstico de tormentas fuertes y severas para este viernes 13 de noviembre. Las advertencias abarcan un total de 11 provincias argentinas, con variaciones en la intensidad de los fenómenos esperados.

En las áreas bajo alerta naranja, se anticipan tormentas intensas que podrían incluir granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento superando los 90 km/h. Se esperan acumulados de lluvia de hasta 90 milímetros en estas zonas.

Las provincias de Buenos Aires (en su sector oeste, excluyendo el AMBA), Córdoba, La Pampa y San Luis se encuentran bajo alerta naranja. Para estas regiones, el SMN prevé precipitaciones abundantes y la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad y los bienes.

Zonas afectadas por las tormentas fuertes La alerta amarilla, con menor intensidad, afectará a sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Chubut y Río Negro. En estas provincias, se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posibilidad de ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada estimados para las zonas con alerta amarilla oscilan entre 15 y 50 milímetros, pudiendo superarse puntualmente. El SMN detalló un cronograma de advertencias que se distribuirán a lo largo de la jornada de viernes en las distintas regiones.