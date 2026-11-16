Los SUV más baratos de Argentina: cinco modelos desde $32 millones y cuánto cuesta cada uno

El ranking de noviembre muestra opciones por debajo de los $38 millones. Dos modelos chinos encabezan la lista y hay una diferencia mínima entre el cuarto y quinto puesto.

Entre el Nissan Kait y la Chevrolet Spin, cuarto y quinto del ranking, existe una diferencia de apenas $170.500.

Los SUV continúan ganando terreno entre los autos elegidos por los argentinos y la oferta también empieza a mostrar alternativas de entrada con valores más competitivos. Un relevamiento de precios de noviembre reveló que los modelos más económicos del segmento parten desde los $32,8 millones.

El ranking toma como referencia las versiones de acceso de cada vehículo. En los modelos que se comercializan en dólares se realizó la conversión a pesos utilizada por el relevamiento, mientras que los valores no incluyen gastos adicionales como patentamiento, flete o seguro y pueden variar según las condiciones comerciales de cada concesionario.

Entre los cinco primeros lugares aparecen JAC, Kaiyi, Volkswagen, Nissan y Chevrolet, con una diferencia de poco más de $4,6 millones entre el vehículo más barato y el que cierra el grupo.

Cuáles son los cinco SUV más baratos de Argentina 1. JAC S2 – $32.813.000: encabeza el ranking con un precio informado de US$20.900 . El SUV compacto de la marca china cuenta con motor 1.5 y se posiciona como la alternativa de entrada más económica del relevamiento. La marca ofrece configuraciones con transmisión manual o CVT, además de pantalla multimedia y cámara de retroceso.

2. Kaiyi X3 – $34.540.000: el segundo lugar corresponde a otro modelo de origen chino. Su precio de US$22.000 lo deja a alrededor de $1,7 millones del JAC y lo convierte en una de las alternativas de menor valor entre los SUV disponibles actualmente.

3. Volkswagen Nivus – $34.974.950: el modelo de Volkswagen completa el podio y queda a menos de medio millón de pesos del Kaiyi X3. El Nivus combina una carrocería de estilo crossover con la oferta tecnológica de la marca, que incluye versiones con sistema multimedia VW Play, conectividad Mi VW Connect y asistencias a la conducción.

4. Nissan Kait – $37.289.400: el nuevo SUV de Nissan aparece en el cuarto puesto. La gama ofrece transmisión automática CVT desde su versión de entrada, seis airbags, cámara trasera, pantalla multimedia y diferentes asistencias a la conducción. Su baúl alcanza los 432 litros de capacidad.

5. Chevrolet Spin – $37.459.900: completa los primeros cinco y queda apenas $170.500 por encima del Nissan Kait, una de las diferencias más pequeñas de todo el listado. La Spin mantiene como uno de sus principales atributos el espacio interior y su enfoque familiar. La diferencia de precios entre los modelos Uno de los datos llamativos aparece precisamente entre los últimos dos vehículos del top cinco. Entre el Nissan Kait y la Chevrolet Spin hay solamente $170.500 de diferencia, mientras que el salto desde el Volkswagen Nivus hacia el Kait supera los $2,3 millones.

Por encima de este grupo aparecen otros modelos que todavía se mantienen alrededor de los $40 millones. El Volkswagen Tera parte de $38.625.400; el MG ZS naftero equivale a unos $39.093.000; el Citroën Basalt arranca en $39.410.000; el Volkswagen T-Cross cuesta $39.646.250 y el Chevrolet Sonic comienza en $40.624.900.