    • 13 de noviembre de 2026 - 12:54

    SUVs: el 45% del mercado automotor argentino elige este segmento

    En octubre, el mercado automotor registró que los utilitarios deportivos lideran las preferencias de los consumidores argentinos superando a sedanes y pickups.

    Los SUVs representan el 45% del total de patentamientos en Argentina, según datos de octubre.
    Los SUVs representan el 45% del total de patentamientos en Argentina, según datos de octubre.

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    Los resultados de ventas del mercado automotor argentino en octubre confirmaron una tendencia consolidada: los SUVs representan el 45% del total de patentamientos. Este dato subraya la clara preferencia de los consumidores por este tipo de vehículos, que se imponen con una ventaja significativa sobre otras categorías.

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    En segundo lugar, los autos convencionales de pasajeros, incluyendo sedanes, hatchbacks y rurales, alcanzaron un 23,9% del mercado. Las pickups, si bien suman un total del 23,8% al combinar sus distintas categorías (medianas, compactas y full size), quedaron justo por debajo de los autos de pasajeros.

    La categoría de furgones y vans completó el panorama con un 3,3% del total de ventas de vehículos particulares y comerciales livianos. El predominio de los SUVs es evidente y las automotrices continúan adaptando sus ofertas a esta demanda creciente, presentando modelos en segmentos B, C y D.

    El podio de los SUVs más elegidos en octubre

    El Ford Territory Platinum lidera las ventas de SUVs en Argentina, consolidándose como el modelo más vendido. Su propuesta de equilibrio entre precio y tamaño, junto con una opción híbrida que acapara casi el 50% de sus ventas totales, lo posicionan como un referente del mercado. Le sigue de cerca el Toyota Yaris Cross, que a pesar de haber iniciado el año tarde, ha recuperado terreno rápidamente y se destaca como el SUV más vendido del segmento B en el mes, con una proporción del 40% de sus ventas en versiones híbridas.

    En tercer lugar se encuentra el Toyota Corolla Cross, cuyo notable repunte se debe en parte a sus versiones híbridas, que le otorgan una ventaja frente a modelos de combustión pura. Este SUV mediano, fabricado en Brasil, vendió 1.062 unidades en octubre, de las cuales la mayoría fueron electrificadas.

    Volkswagen tera y chevrolet tracker completan el top cinco

    El Volkswagen Tera se posiciona como una apuesta fuerte de la marca alemana en el segmento de SUVs compactos regionales y de bajo precio. A pesar de no ofrecer versiones híbridas, se consolida como el segundo SUV más vendido del año con 12.797 unidades. En tanto, el Chevrolet Tracker, fabricado en Argentina y Brasil, se ubica en tercer lugar en el acumulado anual con 11.582 unidades y se destaca por ser el SUV argentino de mayores ventas.

    Los puestos siguientes del ranking están ocupados por el Renault Kardián, que ha mostrado una recuperación constante en sus patentamientos; el Peugeot 2008, segundo SUV más vendido fabricado en Argentina; el BAIC BJ30, el SUV importado más exitoso y que solo ofrece motorización híbrida; el Jeep Compass, que se mantiene entre los diez modelos de mayor demanda a pesar de su precio; y el Jeep Renegade, que cierra la lista de los más vendidos, con versiones que incluyen tracción integral.

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