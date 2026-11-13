El dólar oficial y el blue se mantienen estables en noviembre

El dólar oficial y el dólar blue operan sin variaciones significativas durante noviembre, manteniendo la estabilidad en el mercado cambiario argentino.

El dólar oficial cerró a $1570 para la venta en el Banco Nación el 13 de noviembre.

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El dólar oficial cerró el viernes 13 de noviembre de 2026 a $1570 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA), manteniendo la paridad con la jornada anterior. La cotización para la compra se situó en $1520 en el mercado.

Por su parte, el dólar blue operó a $1545 para la compra y $1565 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires, mostrando una leve baja del 0,32% respecto al cierre previo. Este valor representa una estabilidad en el mercado paralelo en los últimos días, con variaciones inferiores al 1% en la semana.

En cuanto a otras variantes del tipo de cambio, el dólar tarjeta se mantuvo en $2041. Este valor se obtiene al sumar un adelanto de percepciones impositivas al dólar oficial. Por otro lado, el dólar CCL cotizó a $1689,33 y el dólar MEP se ubicó en $1573,95, ambos mostrando estabilidad.

Impacto del dólar tarjeta para consumos en el exterior El dólar tarjeta, también conocido como dólar turista, se mantiene en $2041. Este tipo de cambio se aplica a las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito en el exterior, así como a la adquisición de pasajes y paquetes turísticos internacionales, a menos que el comprador salde la operación con dólares previamente atesorados.