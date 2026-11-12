Stanley Black & Decker cerró su fábrica en San Luis, despidió a más de 60 trabajadores y reemplaza la producción con importados

La multinacional estadounidense Stanley Black & Decker cerró de manera sorpresiva su planta industrial en Justo Daract, provincia de San Luis, dejando sin empleo a más de 60 trabajadores. Los operarios se presentaron este miércoles a cumplir con su turno habitual y se encontraron con la notificación formal del cese de actividades, sin ningún tipo de aviso previo.

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Frente a la determinación corporativa, los empleados —respaldados por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)— resolvieron iniciar una ocupación pacífica del establecimiento para custodiar las maquinarias y evitar un eventual vaciamiento, al tiempo que activaron acciones legales para exigir el cobro del 100% de las indemnizaciones.

El punto más crítico de la disputa radica en la modalidad de liquidación que pretende aplicar la compañía. Según denunció el gremio minero, la firma busca encuadrar las desvinculaciones en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago reducido al 50% de la indemnización ante supuestos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.

Desde la conducción sindical rechazaron de plano esa postura y exigen la aplicación del artículo 245, correspondiente al despido sin justa causa:

“La empresa pretende ampararse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar solo el 50% de las indemnizaciones. Desde el gremio y los trabajadores rechazamos categóricamente el 247 y exigimos el pago total al 100% por el artículo 245. Esa es la pelea”, sostuvo Leandro Pérez, secretario general de AOMA Seccional San Luis, en declaraciones a El Diario de la República.

El dirigente sindical remarcó además que la firma “no se declaró en quiebra ni se va de la Argentina”, sino que decidió cerrar únicamente este módulo productivo, lo que a criterio del sindicato invalida cualquier argumento de crisis terminal para recortar los resarcimientos.

Impacto en la cadena minera y giro hacia la importación

La fábrica puntana —adquirida por el grupo hace 14 años e inaugurada en 2013 con el objetivo de sustituir importaciones y exportar a la región— cumplía un rol estratégico en la cadena de valor de la minería nacional, ya que se dedicaba a la elaboración de lijas y discos abrasivos de corte y desbaste. Para Pérez, la pérdida de competitividad del establecimiento responde directamente a la política comercial de apertura desregulada y al ingreso masivo de productos extranjeros.

A través de un comunicado oficial, la corporación justificó el cierre por los “cambios en las condiciones del mercado local”, aunque ratificó su continuidad comercial en el país tras más de tres décadas de presencia. Voceros de la empresa confirmaron a La Nación que el abastecimiento al sector local se sostendrá mediante importaciones y producción tercerizada en el exterior:

Transferencia productiva: La fabricación de los discos abrasivos que salían de San Luis será derivada a un tercero especializado fuera del país.

Suministro garantizado: La compañía aseguró contar con niveles sólidos de inventario para evitar interrupciones en las entregas hasta que ingresen los nuevos lotes importados.

Un ajuste global de la multinacional

La decisión tomada en Justo Daract —que golpea de lleno el empleo formal de la localidad puntana— se inscribe en un proceso de reestructuración global que Stanley Black & Decker viene ejecutando durante 2026. En mayo de este año, la firma clausuró una planta en Connecticut (Estados Unidos) dejando a 300 familias sin sustento, y en junio hizo lo propio en Puebla (México), donde despidió a otros 600 operarios.

Apenas una semana antes del cierre en San Luis, el CEO global de la compañía, Chris Nelson, había celebrado en su perfil de LinkedIn la estrategia de recorte y eficiencia corporativa: “Estoy orgulloso de la forma en que los equipos de Stanley Black & Decker están trabajando para que estemos más enfocados, ágiles y mejor posicionados para la creación de valor a largo plazo”.