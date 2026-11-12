    • 12 de noviembre de 2026 - 19:31

    La inflación en Cuyo se ubicó en 2,3% en octubre y quedó en línea con el promedio nacional

    Según el informe difundido por el INDEC, el índice general a nivel país cerró en 2,2%, mientras que la región que integra San Juan se ubicó por detrás de la Pampeana (2,6%) y la Patagonia (2,5%).

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inflación de octubre en la región de Cuyo fue del 2,3%, ubicándose una décima por encima del promedio nacional (2,2%) y posicionándose en el tercer lugar entre las zonas con mayor incremento del costo de vida en toda la Argentina, según el desglose regional publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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    De acuerdo con el relevamiento oficial de la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios, la presión sobre los bolsillos volvió a golpear con mayor fuerza en el centro y el sur del territorio argentino. De hecho, Cuyo formó parte del grupo de tres regiones que perforaron hacia arriba el techo nacional, junto con la región Pampeana y la Patagonia.

    El ranking de inflación por regiones en octubre de 2026

    El informe técnico del INDEC evidenció una marcada brecha de hasta 1,1 puntos porcentuales entre las jurisdicciones con mayor y menor dinamismo inflacionario durante el décimo mes del año:

    Región Pampeana (2,6%): Encabezó el ranking nacional con un registro cuatro décimas superior a la media del país.

    Patagonia (2,5%): Ocupó el segundo escalón, fuertemente traccionada por el impacto de las tarifas de servicios públicos y los combustibles.

    Cuyo (2,3%): Completó el podio de las regiones más afectadas, reflejando una mayor incidencia de los ajustes estacionales y regulados respecto del área metropolitana.

    Gran Buenos Aires - GBA (2,0%): Se mantuvo dos décimas por debajo del promedio nacional gracias a una mayor contención en otros rubros de la canasta.

    Noroeste - NOA (1,7%): Mostró una marcada moderación, ubicándose medio punto por debajo del indicador general.

    Noreste - NEA (1,5%): Volvió a consolidarse como la región con menor variación mensual de precios de toda la Argentina.

    Qué rubros explicaron la suba general

    Más allá de las asimetrías territoriales, el reporte oficial del INDEC precisó que el comportamiento de los precios en octubre estuvo impulsado principalmente por el salto en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) y Recreación y cultura (3,3%). Por su parte, el capítulo de mayor peso en el presupuesto familiar, Alimentos y bebidas no alcohólicas, registró un avance del 2,0% a nivel nacional.

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