Expectativa por la inflación de octubre: el INDEC publica el IPC y las consultoras estiman un dato cercano al 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 12 de noviembre, a las 16 horas, el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. El foco económico estará puesto en si los precios retoman la senda descendente o si consolidan la meseta en torno al 2% observada en los últimos meses.

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La evolución de la inflación mostró una desaceleración sostenida desde abril, aunque a partir de julio se intercalaron meses de leve aceleración con otros de ralentización. Según las proyecciones de las principales consultoras privadas, en octubre se habría registrado una modesta baja en la dinámica de precios respecto a septiembre.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central calculó que la inflación del décimo mes del año se ubicó en 1,8%, proyectando un cierre acumulado interanual del 30,4% para fin de año.

En la misma línea se expresaron diversos centros de estudios y consultoras privadas:

Fundación Libertad y Progreso: Estimó el IPC de octubre en 1,8%. Con esta cifra, la inflación acumulada en los diez primeros meses de 2026 alcanza el 25,9%, mientras que la variación interanual llega al 32,7%.

Equilibra: Proyectó un alza del 1,8% (0,1 puntos por debajo de septiembre), con una inflación núcleo que descendió al 1,6%. Desde la firma señalaron que la medición estuvo liderada por productos estacionales (+2,7%, con subas del 5,4% en verduras) y regulados (+1,8%, impulsados por transporte público con +3,3%).

C&T Asesores Económicos: Registró un incremento del 1,9%, marcando que el índice estuvo fuertemente influido por productos de estación, mientras que la inflación núcleo bajó levemente al 1,8%.

Analytica: Calculó la suba de precios en 2%, impulsada principalmente por el rubro de alimentos y bebidas.

EcoGo: Proyectó el indicador más alto del relevamiento, situándolo en 2,1%, debido a la presión de los rubros regulados (+3,1%) y estacionales (+3,7%).

Como referencia previa al dato nacional, la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubicó en el 1,9% en octubre, acelerándose un decimal frente al 1,8% de septiembre.

El recorrido del IPC mes a mes en 2026

A lo largo del año, el IPC oficial mostró el siguiente comportamiento mensual: