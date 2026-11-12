Carlos Melconian: "La distribución de la riqueza de la minería debe ser después de que llegue el crecimiento"

Carlos Melconian habló con DIARIO DE CUYO durante una visita que hizo a la provincia y se refirió a la falta de confianza como uno de los principales problemas que tiene hoy el país, tanto por la política como por los resultados de Javier Milei. El economista, que hizo campaña junto a Patricia Bullrich durante 2023 y luego mantuvo su postura crítica del gobierno nacional, ha hecho pública sus intenciones de ser candidato a presidente en 2023.

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Con una fuerte distinción en que él es parte de la línea “liberal no anarcocapitalista”, habló sobre la minería como uno de los sectores que pueden esquivar la incertidumbre de, por ejemplo, el sistema financiero. Mientras que el país registró valores récord de más de 800 y 900 puntos de riesgo país, para el economista y político los sectores exportadores de la economía real están “anclados en ventajas y donde hay más certezas.

Primero hay que distinguir al inversor externo dividiéndolo en dos sectores: el financiero y el del sector real. El inversor financiero, que es el que compra un bono o una acción, está cauto y esperando a ver cómo sigue la película, gane el oficialismo o un opositor. No es cierto que haya miedo a la oposición o a un gobierno exterior, hay incertidumbre también sobre qué quiere el gobierno de Javier Milei en caso de que gane.

Además, cuando hablo de escasez de confianza en el país, también me refiero al argentino que compra dólares y no se queda con el peso, ese no es el inversor extranjero. Es un argentino que no confía en quedarse con el peso, pero no como decía el presidente que hay que dolarizar, hay que darle confianza a la moneda local y hay que darle crédito.

¿Cómo se ve reflejado esto en cada uno de estos inversores?

El inversor financiero está en lo que se dice “wait and see” (esperar y ver). En cambio, el sector real está enganchado en lugares donde Argentina tiene ventajas como el litio, minerales raros, minería de cobre, gas y petróleo, donde hay más certezas y se ha creado el instrumento del RIGI para dar ventajas tributarias y que se recurra a tribunales del exterior dada la escasa confiabilidad histórica argentina.

¿Qué hay dentro de la economía para poder sostener esta confianza?

La confianza la dan las personas, los resultados y el paso del tiempo. La actual administración ha empezado a generar desconfianza gradualmente porque tiene escasez de resultados. Lo digo en una provincia en donde lo minero anda bien con proyectos importantes en danza e ingreso de divisas, pero cuando uno mira de La Quiaca a Tierra del Fuego es vox populi que un 20% anda bien, un 40% más o menos y un 40% mal, esa es la falta de resultada. El presidente desde su atril y sus apuestas internacionales ha perdido confianza, cuando fue un hombre que generaba una gran confianza en combatir lo que la gente en 2023 no quería más. En cualquier estudio de opinión pública el factor desconfianza está a la orden del día.

Hay un factor de desilusión a la orden del día, por lo que se requiere una continuidad de buenos resultados y de buena gente que se suceda sin que nadie, como dijo el Papa León XIV, se crea "fundacional" ni pretenda romper lo que hizo el anterior.

¿Es real esta dicotomía entre una economía exportadora y una con buen consumo?

No es que sea uno u otro, ya que la economía industrial también puede ser exportadora. El planteo correcto es si es una economía exportadora o de consumo local, y debe ser ambas cosas.

¿Qué se puede hacer para lograrlo?

En primer lugar, que el crecimiento le llegue a la gente. Segundo, que existan empleo y buen poder adquisitivo. Y para la exportación, que se implementen buenas reformas en el sentido tributario, laboral y crediticio, junto con un tipo de cambio adecuado. Cuando hay inconsistencias yo lo sostengo.

¿Existen en este momento condiciones macroeconómicas para sostener los beneficios del RIGI o para llevar este tipo de alivios fiscales a otras áreas de la economía?

Para llevar alivios de este tipo a otras áreas, primero la economía necesita empezar a crecer y haya saldos para dar beneficios fiscales como da el RIGI, porque esto "no es magia ni soplar y hacer botellas". En segundo lugar, las actividades vinculadas al RIGI tienen que demostrar en algún momento que llegan a la calidad de vida de la gente.

¿Cómo impacta esto a nivel político, puede haber una respuesta política en contra del sector?

No, en contra no; todo lo que agranda la torta siempre es bueno. Lo que debe haber son derrames adicionales a los que hoy se están dando y de eso se tienen que ocupar los gobiernos, no es una tarea de las empresas privadas. El sector privado tiene que crecer y las políticas distributivas a partir del crecimiento las hacen los gobiernos en forma decente y de forma profesional. Pero esto es después del crecimiento, porque sino se trae más gente al cumpleaños y no se agranda la torta.