Criptomonedas y super apps impulsan el crecimiento del sector fintech argentino que ya suma casi 500 empresas

La industria financiera tecnológica en Argentina experimenta un fuerte crecimiento interanual impulsada por la adopción masiva de la criptomoneda y nuevos pagos digitales.

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La industria fintech en Argentina continúa su expansión con la incorporación de 40 nuevos emprendimientos en el último año, sumando un total de 383 empresas de origen local. Si se incluyen las compañías extranjeras, el país ya cuenta con casi 500 firmas operando en el sector financiero tecnológico, impulsadas por el desarrollo de la criptomoneda.

Según la sexta edición del Finnovista Fintech Radar Argentina 2024, realizado en alianza con Mastercard y Galileo, el segmento de pagos se consolida como el más exitoso, impulsado por la interoperabilidad de los pagos QR y el uso de billeteras virtuales, que ya representan más del 58% de las transferencias. Al sumar empresas extranjeras, la cifra de operaciones en el mercado local representa un 21,5% de su facturación global.

A pesar de los desafíos económicos, el sector fintech argentino ha sabido aprovechar el contexto para desarrollar soluciones innovadoras. Las empresas encuestadas coinciden en que la situación impulsó el crecimiento, llevando a Argentina a liderar en la región, especialmente en proyectos basados en criptomonedas como herramienta de protección contra la devaluación y la inflación.

Crecimiento en criptomonedas y préstamos para el futuro De cara a los próximos años, los actores del sector fintech muestran un optimismo sostenido. Las proyecciones indican un aumento en los ingresos, impulsado por la aceleración de la digitalización, la demanda de soluciones financieras ágiles y accesibles, y una creciente colaboración con la banca tradicional. Las plataformas de criptomonedas y las aplicaciones de préstamos, que atienden a sectores desatendidos por la banca, son las que proyectan mayor incremento en sus ingresos.