El déficit comercial con Brasil se reducirá a la mitad este año por menores compras argentinas

La Argentina prevé cerrar el año 2026 con un déficit comercial con Brasil inferior a la mitad del registrado en 2025. Las estimaciones apuntan a un rojo bilateral de aproximadamente USD 2.300 millones, una cifra significativamente menor comparada con los USD 5.201 millones del año anterior.

Esta mejora en el intercambio se explica principalmente por una marcada contracción del 17,1% en las importaciones argentinas desde Brasil durante los primeros diez meses del año. Paralelamente, las exportaciones hacia el vecino país mostraron un modesto crecimiento del 4% en el mismo período.

La consultora Abeceb detalló que, entre enero y octubre de 2026, el saldo comercial acumuló un déficit de USD 1.956 millones, lo que representa una reducción de USD 3.141 millones en comparación con el mismo lapso de 2025. En octubre, las exportaciones argentinas sumaron USD 1.260 millones (un 1,8% más que el año anterior), mientras que las importaciones totalizaron USD 1.530 millones (un 6,7% menos), resultando en un déficit mensual de USD 270 millones.

La drástica disminución en las compras argentinas a Brasil estuvo fuertemente influenciada por el sector automotor. Los rubros de vehículos de pasajeros, utilitarios, partes y accesorios, y transporte de pasajeros registraron una baja en sus importaciones de USD 480 millones en octubre, comparado con los USD 644 millones del año previo. Esta contracción se relaciona con la menor actividad de la industria automotriz local y el enfriamiento del mercado interno.

Las importaciones de vehículos de pasajeros desde Brasil cayeron un 27,9% interanual, sumando USD 225 millones, mientras que las de partes y accesorios decrecieron un 18%. Esta tendencia de retroceso en las importaciones acumula doce meses consecutivos, contrastando con el aumento del 40,3% registrado en los primeros diez meses de 2025. Sin embargo, no todos los sectores mostraron una baja: las importaciones de energía eléctrica desde Brasil crecieron un 198,1% interanual en octubre, alcanzando los USD 108,5 millones, posiblemente por razones de costos.

Las exportaciones argentinas muestran señales mixtas

Por el lado de las exportaciones argentinas hacia Brasil, el desempeño en octubre estuvo sostenido principalmente por los sectores energético, petroquímico y agroindustrial. El complejo automotor, si bien sigue siendo el principal rubro exportador, experimentó retrocesos que limitaron el crecimiento general. Los envíos de vehículos para transporte de mercancías y usos especiales disminuyeron un 22,2% interanual, y las ventas de automóviles de pasajeros cayeron un 17,9%.

En contrapartida, el sector energético y petroquímico aportó USD 79 millones adicionales. El petróleo crudo se destacó con despachos a Brasil que pasaron de USD 1,2 millones a USD 54 millones en un año, en consonancia con la expansión de la producción de Vaca Muerta. También crecieron las ventas de polímeros de etileno y las exportaciones de aluminio, que aumentaron un 40,2% interanual. La cadena láctea también ganó terreno, con un incremento del 130,5% en las ventas de quesos y cuajada.

Hacia adelante, la consultora Abeceb advierte que la reducción del déficit se debe más a la menor demanda argentina que a una expansión significativa de las EXPORTACIONES. La apertura hacia proveedores fuera del Mercosur, especialmente China, sigue restando participación a Brasil en las importaciones argentinas. En cuanto a las ventas, se espera que el sector energético y el agro (con la nueva cosecha de trigo) mantengan el ritmo, mientras que el segmento de vehículos muestra debilidad. Factores como la desaceleración económica en Brasil y la posible depreciación del real presentan incertidumbres para el intercambio bilateral.