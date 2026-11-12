Inversión en inteligencia artificial: cómo la tecnología impulsa el crecimiento empresarial en Latinoamérica

En el entorno competitivo actual de Latinoamérica, la inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas representa una oportunidad decisiva para consolidar operaciones y responder con agilidad a las exigencias de un mercado altamente digitalizado.

Lejos de limitarse al reemplazo rutinario de computadoras, el proceso actual exige evaluar qué capacidades necesitan los equipos de trabajo para optimizar la atención al cliente y acelerar la toma de decisiones. En esta transformación, la inteligencia artificial está redefiniendo el papel de la PC empresarial, posicionando la inversión informática como una decisión de alto valor estratégico para el desarrollo del negocio.

La magnitud de este cambio se corrobora en las tendencias globales de adopción tecnológica. Según los hallazgos del estudio The AI PC: Ready for Today’s On-Device Workloads and Tomorrow’s Agent-Centered Requirements, desarrollado conjuntamente por IDC y AMD, el 67% de las organizaciones consultadas está ampliando sus iniciativas de inteligencia artificial en diversas áreas operativas, mientras que el 61% ya la ha integrado de forma directa en sus flujos de trabajo cotidianos.

Entre las tareas más extendidas ejecutadas directamente en el dispositivo destacan la elaboración de documentos y presentaciones, el análisis de datos en hojas de cálculo y la transcripción o resumen automático de reuniones.

Para responder a estas exigencias sin depender exclusivamente de la conectividad en la nube, la industria informática ha avanzado hacia arquitecturas híbridas y componentes especializados. En este escenario, desarrollos como los procesadores AMD Ryzen AI PRO integran CPU, GPU y una NPU dedicada capaz de alcanzar hasta 60 TOPS de procesamiento de IA en equipos de escritorio.

Esta capacidad local permite a las compañías implementar un modelo flexible que combina la velocidad de respuesta y la protección de datos sensibles en el dispositivo con la escala de la nube, garantizando además altos estándares de seguridad, estabilidad y administración en flotas informáticas distribuidas.

Frente a este panorama de rápida innovación, los especialistas del sector coinciden en la importancia de construir infraestructuras capaces de evolucionar a la par del negocio. Al respecto, José Morales, director de System Channel SMB para Latinoamérica de habla hispana en AMD, remarca que la adopción tecnológica no debe ser vista como una compra aislada, sino como un pilar continuo de crecimiento. Morales señala de manera textual: “Prepararse para la IA no significa anticipar cada aplicación que aparecerá mañana, sino contar desde hoy con una base tecnológica capaz de adaptarse a ellas. La verdadera inversión está en elegir una plataforma que permita al negocio seguir avanzando, en lugar de convertirse en una limitación para lo que viene”.