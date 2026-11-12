Jensen Huang deja Nvidia en medio de un escándalo por infidelidades y espionaje

Jensen Huang deja la dirección de Nvidia en medio de una investigación interna, impulsando una marcada volatilidad bursátil vinculada a la Inteligencia Artificial.

Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia, presentó su renuncia al frente de la compañía en el marco de una profunda transformación vinculada a la Inteligencia Artificial, poniendo fin a una gestión de 33 años que mantuvo en vilo a los mercados.

La salida de Huang, quien lideró la transición de la empresa desde los gráficos para videojuegos hasta convertirla en un pilar tecnológico, se produce en un contexto de incertidumbre sobre su estrategia futura, mientras la directora financiera Colette Kress asumió la dirección ejecutiva de manera interina sin una definición permanente sobre la sucesión.

La decisión del directorio se conoció luego de que se iniciara una investigación interna por presuntos intentos de inteligencia extranjera dirigidos contra Huang. Aunque Nvidia afirmó no tener motivos para creer que la seguridad nacional o secretos de la compañía se hubieran comprometido, la pesquisa generó dudas sobre el gobierno corporativo y las prácticas de exportación de la empresa, en un momento de debate global sobre la venta de chips avanzados a China.

Nvidia enfrenta volatilidad bursátil tras la renuncia de su CEO La renuncia de Jensen Huang provocó una marcada caída en las acciones de Nvidia, que llegaron a retroceder más de 10% en operaciones posteriores al cierre. La incertidumbre en torno a la sucesión y su impacto en la estrategia de productos y clientes de centros de datos repercutió en todo el sector tecnológico, afectando contratos a futuro del Nasdaq. En contraste, competidores como AMD y Broadcom vieron avances en sus cotizaciones ante la expectativa de captar demanda.