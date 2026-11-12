Cae Superintendente de Bancos de Paraguay por el caso Ueno Bank

La detención del superintendente Holger Insfrán agrava el escándalo judicial en Ueno Bank, que ya involucra a Santiago Peña y otros funcionarios de Paraguay.

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El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, fue detenido este jueves en el marco de las investigaciones por la intervención del Ueno Bank. La medida se produce días después de que el expresidente y el extitular del Banco Central fueran enviados a prisión preventiva.

La Fiscalía señala que la intervención del banco, que contaba con más de 2,9 millones de clientes, está ligada a la recepción de millonarios recursos de entidades públicas durante la gestión de Santiago Peña, incluyendo cinco cajas previsionales. La Superintendencia, parte del Banco Central del Paraguay (BCP), tiene a su cargo la fiscalización y regulación del sistema financiero.

En paralelo a la detención de Insfrán, el Ministerio Público ordenó el allanamiento de la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, donde residió Peña hasta hace poco. La investigación se centra en presuntas lesiones de confianza y administración en provecho propio.

Detalles sobre la situación judicial de Santiago Peña Los fiscales imputaron a Santiago Peña por presunta lesión de confianza como instigador y administración en provecho propio como autor, delitos por los cuales un juez ordenó su prisión preventiva, arriesgando una pena máxima de 15 años de cárcel. Carlos Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno antes de dirigir el BCP, enfrenta acusaciones similares, incluyendo producción de documentos falsos.