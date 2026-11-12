Cae Superintendente de Bancos de Paraguay por el caso Ueno Bank

El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, fue detenido este jueves en el marco de las investigaciones por la intervención del Ueno Bank. La medida se produce días después de que el expresidente y el extitular del Banco Central fueran enviados a prisión preventiva.
La Fiscalía señala que la intervención del banco, que contaba con más de 2,9 millones de clientes, está ligada a la recepción de millonarios recursos de entidades públicas durante la gestión de Santiago Peña, incluyendo cinco cajas previsionales. La Superintendencia, parte del Banco Central del Paraguay (BCP), tiene a su cargo la fiscalización y regulación del sistema financiero.
En paralelo a la detención de Insfrán, el Ministerio Público ordenó el allanamiento de la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, donde residió Peña hasta hace poco. La investigación se centra en presuntas lesiones de confianza y administración en provecho propio.
Detalles sobre la situación judicial de Santiago Peña
Los fiscales imputaron a Santiago Peña por presunta lesión de confianza como instigador y administración en provecho propio como autor, delitos por los cuales un juez ordenó su prisión preventiva, arriesgando una pena máxima de 15 años de cárcel. Carlos Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno antes de dirigir el BCP, enfrenta acusaciones similares, incluyendo producción de documentos falsos.
Devolución de ahorros a los depositantes de Ueno
El Banco Central del Paraguay informó que el 100% de los clientes amparados por la garantía estatal ya recibieron un anticipo de la devolución de sus recursos, cubriendo hasta 40 salarios mínimos. Se prevé completar la restitución hasta 75 salarios mínimos en los próximos días, lo que representa aproximadamente 36.616 dólares. La medida ha llevado alivio a miles de ahorristas afectados por la intervención.