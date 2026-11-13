La minería puede cambiar el mapa inmobiliario local: casas del centro para oficinas y oportunidades cerca de los yacimientos

La expansión de la minería puede empezar a modificar el mapa inmobiliario de San Juan, incluso en sectores que hasta ahora no aparecían entre los principales destinatarios de la demanda empresarial. Las antiguas casas del microcentro, algunas de ellas con dificultades para encontrar compradores o inquilinos, podrían convertirse en oficinas para compañías mineras. Al mismo tiempo, los departamentos donde se encuentran los yacimientos comienzan a despertar el interés de empresas e inversores que buscan acercar sus operaciones a las zonas de explotación.

"MineraPrep", la aplicación que nació en San Juan para ayudar a quienes buscan trabajo en la minería

Carlos Melconian: "La distribución de la riqueza de la minería debe ser después de que llegue el crecimiento"

Ese escenario fue planteado por Rodolfo Ohannesian , actual secretario y próximo presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, durante una entrevista en Radio Colón. El dirigente describió algunos de los movimientos que ya empiezan a observarse en el sector, aunque aclaró que todavía existe una distancia entre las expectativas que genera el desarrollo minero y la demanda inmobiliaria concreta.

Uno de los puntos más interesantes de su análisis estuvo puesto en las propiedades del centro sanjuanino. Se trata de viviendas antiguas, muchas de grandes dimensiones y con características que podrían resultar atractivas para las empresas que necesitan instalar oficinas administrativas. Sin embargo, para aprovechar esa oportunidad, los propietarios deberán realizar inversiones y adecuarlas a las condiciones que exige ese tipo de actividad.

"La minería no viene a comprar, la minería viene a alquilar", explicó Ohannesian al referirse a la posibilidad de que esas casas encuentren una nueva utilidad. En ese sentido, consideró que los inmuebles que hoy permanecen desocupados podrían tener una segunda oportunidad si se realizan las refacciones necesarias y se consiguen las habilitaciones correspondientes.

El futuro titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios tampoco descartó otro camino: que aparezcan inversores interesados en comprar esas propiedades para desarrollar edificios. De esa manera, el movimiento minero podría impulsar una reconversión de sectores tradicionales del centro, donde actualmente hay casas grandes que llevan bastante tiempo publicadas para la venta o el alquiler.

Los departamentos mineros, otra frontera inmobiliaria

El otro movimiento que destacó Ohannesian se encuentra fuera del Gran San Juan. Según explicó, algunas empresas que actualmente tienen sus instalaciones cerca de la Capital están analizando la posibilidad de abrir dependencias más próximas a los proyectos mineros para reducir costos logísticos y facilitar sus operaciones.

La distancia entre los yacimientos y la Capital, que ronda los 150 kilómetros en algunos casos, aparece como un factor que puede impulsar nuevas inversiones en los departamentos cordilleranos. Allí podrían desarrollarse galpones, terrenos para instalaciones empresariales y complejos habitacionales destinados a trabajadores que no necesariamente necesitan regresar todos los días al Gran San Juan.

El dirigente inmobiliario también mencionó la posibilidad de que algunos complejos que hoy funcionan como alojamientos turísticos se reconviertan para recibir personal de las compañías mineras. Es una alternativa que permitiría aprovechar infraestructura existente, aunque todavía se encuentra en una etapa de análisis.

La demanda, sostuvo, no se limitaría a las empresas que buscan espacios para su actividad. También puede abrir oportunidades para quienes estén dispuestos a invertir en terrenos y desarrollos inmobiliarios en las zonas cercanas a los emprendimientos.

En ese contexto, Ohannesian consideró que San Juan tiene que empezar a prepararse antes de que la actividad alcance su mayor nivel de desarrollo. Para explicar el riesgo de no hacerlo, tomó como referencia lo ocurrido en Vaca Muerta, donde la llegada acelerada de trabajadores y empresas generó una demanda inmobiliaria que superó ampliamente la capacidad de respuesta inicial.

"Es importante empezar ahora para que no te pase de acá a dos años que sea el boom minero", advirtió.

Como referencia temporal, mencionó las proyecciones de Vicuña, que apuntan a comenzar la explotación hacia 2030. También hizo referencia a los movimientos de personal vinculados con Los Azules y a la necesidad de acelerar los trabajos para cumplir con los cronogramas previstos.

La demanda de ejecutivos y las zonas que ya despiertan interés

En el Gran San Juan, el movimiento más visible sigue concentrado en las viviendas destinadas a los cuadros jerárquicos de las compañías. Ohannesian indicó que existe interés por casas de tres dormitorios, principalmente en barrios privados y zonas residenciales de Capital, Santa Lucía y Rivadavia. También mencionó a Albardón como un departamento que comienza a ganar atractivo por sus características.

Incluso señaló que tiene conocimiento de inversores provenientes de Buenos Aires que están recorriendo terrenos para desarrollar nuevos barrios privados, especialmente en Rivadavia y Santa Lucía.

Sin embargo, advirtió que las necesidades de los ejecutivos no se limitan a conseguir una vivienda. También buscan cercanía con clubes deportivos, escuelas bilingües y servicios que permitan acompañar la instalación de sus familias.

"Cuando viene el minero, no solamente te pide la casa, te pide que la casa esté acompañada, que tenga cercanía a un club deportivo, que tenga una escuela bilingüe", describió.

A partir de ese diagnóstico, planteó la necesidad de conformar una mesa de trabajo entre colegios profesionales, cámaras empresariales y el Gobierno provincial para coordinar el crecimiento inmobiliario con la infraestructura urbana. Incluso lanzó una advertencia: si San Juan no consigue ofrecer esas condiciones, corre el riesgo de que algunos ejecutivos y sus familias terminen eligiendo Mendoza, donde actualmente existe una mayor oferta de barrios privados, escuelas y servicios.

Un mercado que todavía no siente un boom generalizado

Pese a las expectativas que genera la minería, Ohannesian aclaró que el mercado inmobiliario sanjuanino todavía no atraviesa una explosión generalizada de la demanda. De hecho, aportó un dato que muestra las dificultades actuales: una propiedad puede tardar entre 75 y 90 días en conseguir un inquilino.

Según explicó, la situación económica y los valores que pretenden algunos propietarios inciden en ese tiempo de vacancia. Por eso, consideró fundamental que las tasaciones se ajusten a los precios reales del mercado. "Si lo pone más caro de lo que es en un valor fuera de mercado, no lo va a alquilar y lo va a tener desocupado dos o tres meses y no tiene sentido", sostuvo.

También señaló que las inmobiliarias buscan flexibilizar las condiciones de ingreso mediante alternativas para pagar el depósito y los honorarios profesionales en dos o tres cuotas. En cuanto a las actualizaciones de los contratos, indicó que actualmente predominan los ajustes cuatrimestrales por ICL.

Por otro lado, destacó que los créditos hipotecarios volvieron a dinamizar las operaciones de compraventa. Mencionó especialmente las alternativas presentadas por el Banco San Juan, con tasas del 7,5%, y explicó que una operación de compra mediante financiamiento suele generar otras transacciones en cadena.

La nueva conducción del Colegio

Ohannesian asumirá formalmente la presidencia del Colegio de Corredores Inmobiliarios el próximo 17 de diciembre. Antes, el 19 de noviembre, se realizarán las elecciones, en las que se presentará una lista única. El actual presidente, Esteban Costela, pasará a ocupar el cargo de primer vocal titular.

Entre los principales objetivos de su gestión, anticipó que buscará fortalecer la formación y el profesionalismo de los matriculados, además de ampliar el asesoramiento gratuito a la comunidad.

También puso el foco en las estafas inmobiliarias y advirtió que la gran mayoría de los casos involucra a personas que no están matriculadas. Por eso, insistió en la importancia de que quienes buscan comprar o alquilar una propiedad recurran a profesionales habilitados.