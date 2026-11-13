    • 13 de noviembre de 2026 - 11:23

    Canasta básica: una familia necesitó casi $1,7 millones en octubre para no ser pobre

    El INDEC informó que la Canasta Básica Total aumentó un 3,5% en octubre, superando la inflación general y marcando el mayor incremento mensual.

    La canasta básica total subió 3,5% en octubre y requiere casi $1,7 millones para evitar la pobreza.
    La canasta básica total subió 3,5% en octubre y requiere casi $1,7 millones para evitar la pobreza.

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    El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la Canasta Básica Total (CBT) experimentó un aumento del 3,5% durante octubre de 2026. Este incremento, el más significativo desde enero, posiciona el ingreso mínimo requerido para una familia tipo en aproximadamente $1.690.000 para evitar caer en la pobreza.

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    Este valor supera la inflación general del mes, que se ubicó en el 2,2%, y evidencia una aceleración respecto de septiembre, cuando la CBT había subido un 1,7%. Para una familia de cuatro integrantes, el costo de los bienes y servicios esenciales demandó unos $57.500 más que el mes anterior.

    La Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para determinar la línea de indigencia, también mostró una suba superior a la inflación general, avanzando un 3,1%. De esta forma, para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, una familia de cuatro personas necesitó $761.261 en octubre.

    Canasta alimentaria y total por encima de la inflación

    El informe detalla que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió un 3,1% en octubre, siendo la mayor alza mensual desde febrero. Esto implica que una familia de cuatro integrantes requirió $761.261 para cubrir sus necesidades alimentarias esenciales y no quedar por debajo de la línea de indigencia, unos $22.600 más que en septiembre.

    En términos interanuales, la canasta alimentaria acumuló un incremento del 39,9%, mientras que la canasta total registró un alza del 39,2%. Estos datos reflejan una tendencia donde los bienes y servicios básicos se encarecen a un ritmo mayor que la inflación general.

    Ingresos necesarios para evitar la pobreza

    El Indec especificó los ingresos mínimos requeridos para diferentes configuraciones familiares. Una persona necesitó $546.925,70 para no estar bajo la línea de pobreza. Un hogar de tres personas requirió $1.345.437,22, y una familia de cinco personas necesitó $1.777.508,52.

    Respecto a la línea de indigencia, una persona requirió $246.362,93. Para un hogar de tres integrantes, la suma necesaria fue de $606.052,81, mientras que para uno de cinco personas se necesitaron $800.679,52.

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