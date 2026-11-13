El empleo registrado cae 1% en agosto y acumula más de 126 mil puestos perdidos

El empleo registrado cayó un uno por ciento interanual en agosto y se perdieron más de ciento veintiséis mil puestos de trabajo según el sector privado.

El empleo registrado total disminuyó un 1% interanual en agosto, totalizando 12.733.000 trabajadores. Esta cifra representa una pérdida de 126.400 puestos de trabajo en comparación con el mismo mes de 2025, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La contracción se concentró en el empleo asalariado del sector privado, que registró una caída del 2,1% interanual con 132.000 puestos menos. Paralelamente, el trabajo independiente, impulsado por los monotributistas, mostró un crecimiento del 1,1% en el mismo período, sumando 31.400 personas más.

El empleo público también experimentó una baja del 0,8% interanual, mientras que en el sector de casas particulares se observó un leve crecimiento del 0,5%. El informe detalla que la categoría de monotributistas aumentó un 3,4% interanual (73.100 personas más), aunque los trabajadores autónomos y monotributistas sociales registraron caídas del 3% y 12% respectivamente.

Evolución de los puestos de trabajo en agosto En agosto, el total de trabajadores registrados experimentó una baja del 1,6% respecto a julio, lo que se tradujo en 157.800 personas menos. El empleo asalariado privado cayó un 0,1% mensual, y el empleo público y de casas particulares retrocedieron un 0,2% y 0,1% respectivamente. El trabajo independiente, en contrapartida, se expandió un 0,6% mensual.

Durante agosto, los sectores que mostraron aumentos en el empleo respecto al mes anterior fueron Pesca (2%), Agricultura (0,3%), Servicios sociales y de salud (0,2%), Suministro de electricidad, gas y agua (0,2%) y Enseñanza (0,2%). Las mayores caídas se observaron en industrias manufactureras (-4,4%), intermediación financiera (-3,9%), comercio y reparaciones (-3,5%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-2,7%).