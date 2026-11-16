Liberan de forma permanente agua al río San Juan por apertura de compuertas en el Ignacio de la Roza: por qué lo hacen y qué riesgos implica

A partir de este lunes 16 de noviembre, el Departamento de Hidráulica de San Juan puso en marcha un operativo de descarga permanente de agua hacia el cauce natural del río San Juan, derivado de las tareas de intervención, mantenimiento y pruebas técnicas sobre el sistema de regulación del Dique José Ignacio de la Roza, ubicado en el límite entre los departamentos de Rivadavia y Ullum.
La medida forma parte de un cronograma de acciones planificadas por la repartición provincial con el objetivo de optimizar el manejo y la distribución del recurso hídrico en el valle de Tulum, además de verificar el correcto funcionamiento mecánico y eléctrico de las instalaciones tras un extenso proceso de puesta en valor.
Los trabajos, que se vienen desarrollando de manera sostenida en el sector del puente alto y en los mecanismos de izaje, tienen como eje principal recuperar la operatividad plena de las compuertas descargadoras y garantizar las máximas condiciones de seguridad en esta obra clave de captación y derivación.
El impacto en el cauce y las recomendaciones a la población
Según explicaron desde el organismo técnico, la apertura controlada de las compuertas implica que el agua vuelva a escurrir de manera continua por el lecho del río aguas abajo del dique partidor, modificando el panorama habitual de los últimos meses, en los que el caudal se concentraba mayoritariamente en el sistema de canales de riego y abastecimiento poblacional. Este ensayo hidráulico resulta indispensable para calibrar los sensores, evaluar la respuesta estructural frente a la presión del agua y asegurar una administración eficiente de los volúmenes disponibles de cara a los exigentes requerimientos de la temporada estival.
Ante la presencia constante de agua en el cauce y la posibilidad de variaciones repentinas en el nivel del río mientras duren las maniobras de regulación, las autoridades de Hidráulica y de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a los sanjuaninos. En ese sentido, solicitaron a los vecinos, deportistas y visitantes que eviten ingresar al lecho del río para bañarse, pescar o realizar actividades recreativas en sectores no habilitados, como así también abstenerse de cruzar el cauce a pie o en vehículos por huellas informales.
El monitoreo del comportamiento hídrico se mantendrá de forma permanente a lo largo de toda la jornada y durante los próximos días en los distintos tramos que atraviesan los departamentos de la cuenca, con guardias técnicas apostadas en el complejo para supervisar la evolución de la erogación y garantizar el normal abastecimiento de la red de riego agrícola y de las plantas potabilizadoras de la provincia.