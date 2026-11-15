El petróleo desplazó a la soja y lidera exportaciones argentinas en 2026

El crudo supero a la harina de soja y lidera las exportaciones argentinas gracias al fuerte impulso de la produccion en Vaca Muerta.

El complejo energético argentino se posicionó como el principal motor de las exportaciones nacionales durante 2026, destronando a la harina de soja que lideraba este rubro desde 2002. El aumento en el precio y la cantidad vendida de Petróleo crudo impulsaron este cambio en la balanza comercial.

Según datos del Indec procesados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las ventas externas de crudo alcanzaron los USD 7.753 millones entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 58,6% respecto al mismo período del año anterior. En contraste, la harina de soja, si bien aumentó un 7,4%, acumuló u$s6.971 millones.

Este giro histórico se debe en gran parte al crecimiento sostenido de la producción en Vaca Muerta, que ha permitido al sector petrolero superar el estancamiento y batir récords de producción. La cotización internacional del Brent, que superó los USD 100 por barril, también contribuyó favorablemente a este escenario.

El motor de Vaca Muerta impulsa el cambio El desarrollo de Vaca Muerta, con su producción de reservas no convencionales, ha sido el principal impulsor de este salto exportador. La producción de crudo marcó récords mensuales, y la coyuntura internacional, con precios favorables, acentuó la tendencia. El Brent superó los USD 100 por barril tras el cierre del Estrecho de Ormuz, cotizando un 23% por encima del año anterior en promedio.

Por otro lado, la harina de soja enfrenta un mercado global con mayor oferta. La duplicación de la producción mundial de este derivado en los últimos veinte años, impulsada por los mandatos de biocombustibles, ha ejercido presión sobre los precios de exportación, ya que el consumo no creció al mismo ritmo que la oferta.