    • 14 de noviembre de 2026 - 18:33

    Argentina volvió al podio incómodo: quedó segunda en inflación en América Latina

    Tras la aceleración de octubre, el país quedó sólo detrás de Venezuela en el ranking mensual y también ocupa el segundo puesto en la comparación interanual.

    Argentina, Venezuela y Bolivia fueron los únicos países relevados de la región con una inflación mensual superior al 1% durante octubre.

    Argentina, Venezuela y Bolivia fueron los únicos países relevados de la región con una inflación mensual superior al 1% durante octubre.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inflación volvió a ubicar a la Argentina entre los países con mayores aumentos de precios de América Latina. Con una suba del 2,2% en octubre, el país quedó segundo en el ranking regional y fue superado únicamente por Venezuela.

    Leé además

    Canasta básica.

    Inflación de octubre: cuáles fueron los alimentos que más aumentaron
    La canasta básica total subió 3,5% en octubre y requiere casi $1,7 millones para evitar la pobreza.

    Canasta básica: una familia necesitó casi $1,7 millones en octubre para no ser pobre

    El dato adquiere mayor dimensión cuando se observa al resto de la región: Argentina, Venezuela y Bolivia fueron los únicos países relevados que tuvieron una inflación mensual superior al 1%, mientras que la gran mayoría se mantuvo por debajo de ese nivel. Además, la posición argentina se repite cuando la comparación se extiende a los últimos doce meses. Con una inflación interanual del 33,1%, volvió a quedar segunda y mostró una amplia distancia respecto del tercer lugar.

    Cómo quedó el ranking de inflación de octubre

    El primer lugar fue para Venezuela, con un aumento mensual del 6,2%. Pese a encabezar ampliamente la tabla, ese registro fue el más bajo del país en lo que va de 2026.

    Argentina apareció inmediatamente después, con el 2,17% relevado en la comparación regional —el INDEC lo informó redondeado en 2,2%—, mientras que Bolivia completó el podio con un incremento del 2,07%.

    Más atrás quedaron:

    • Honduras: 0,91%.

    • México: 0,65%.

    • Uruguay: 0,59%.

    • República Dominicana: 0,58%.

    • El Salvador: 0,58%.

    • Perú: 0,56%.

    • Chile: 0,50%.

    • Costa Rica: 0,39%.

    • Nicaragua: 0,21%.

    • Colombia: 0,20%.

    • Brasil: 0,14%.

    En el otro extremo aparecieron Paraguay y Guatemala, que registraron deflación durante el mes. Cuba, Ecuador y Panamá todavía no habían difundido sus cifras de octubre al momento del relevamiento.

    Argentina también quedó segunda en la inflación interanual

    El escenario se mantiene cuando se analiza qué pasó durante los últimos doce meses.

    Venezuela encabeza ampliamente la región con una inflación interanual del 376,9%, seguida por Argentina con 33,1%. El salto entre el segundo y el tercer puesto es considerable: Bolivia registró 7,08%.

    Esto convierte a Venezuela y Argentina en los únicos países del relevamiento con una inflación interanual de dos dígitos o más. Todas las demás economías analizadas quedaron por debajo del 10%.

    Entre los registros más bajos aparecen Costa Rica, con 0,55%, y Paraguay, con 1,7%, mientras que México cerró con 3,75% y Brasil con 4,63%.

    Qué pasó con la inflación argentina en octubre

    El INDEC informó oficialmente que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,2% mensual en octubre. La cifra representó una aceleración frente al 2% de septiembre.

    La división que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un avance del 4,2%, seguida por Recreación y cultura, que subió 3,3%.

    En la región de Cuyo, el índice general se ubicó incluso por encima del promedio nacional, con un aumento del 2,3%, mientras que vivienda y servicios básicos treparon 6,6%.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó después de conocerse el dato que la inflación núcleo fue de 1,5%, uno de los registros más bajos de los últimos años. También atribuyó parte del movimiento del índice general a modificaciones vinculadas con el Régimen de Zona Fría.

    La próxima medición del INDEC permitirá conocer si la aceleración registrada durante octubre tuvo continuidad en noviembre o si el índice vuelve a acercarse a los niveles observados durante los meses anteriores.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Cristian Jerónimo cuestionó el rumbo económico tras la aceleración del IPC.

    La CGT cargó contra el Gobierno por la inflación de octubre: "Este modelo económico fracasó"

    la inflacion en cuyo se ubico en 2,3% en octubre y quedo en linea con el promedio nacional

    La inflación en Cuyo se ubicó en 2,3% en octubre y quedó en línea con el promedio nacional

    luis caputo destaco que la inflacion de octubre fue la mas baja en 15 meses

    Luis Caputo destacó que la inflación de octubre fue la más baja en 15 meses

    la inflacion de octubre fue del 2,2% y acumulo un 26,3% en lo que va de 2026

    La inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló un 26,3% en lo que va de 2026