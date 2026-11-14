Argentina volvió al podio incómodo: quedó segunda en inflación en América Latina

La inflación volvió a ubicar a la Argentina entre los países con mayores aumentos de precios de América Latina . Con una suba del 2,2% en octubre , el país quedó segundo en el ranking regional y fue superado únicamente por Venezuela.

Inflación de octubre: cuáles fueron los alimentos que más aumentaron

El dato adquiere mayor dimensión cuando se observa al resto de la región: Argentina, Venezuela y Bolivia fueron los únicos países relevados que tuvieron una inflación mensual superior al 1%, mientras que la gran mayoría se mantuvo por debajo de ese nivel. Además, la posición argentina se repite cuando la comparación se extiende a los últimos doce meses. Con una inflación interanual del 33,1% , volvió a quedar segunda y mostró una amplia distancia respecto del tercer lugar.

El primer lugar fue para Venezuela , con un aumento mensual del 6,2% . Pese a encabezar ampliamente la tabla, ese registro fue el más bajo del país en lo que va de 2026.

Argentina apareció inmediatamente después, con el 2,17% relevado en la comparación regional —el INDEC lo informó redondeado en 2,2% —, mientras que Bolivia completó el podio con un incremento del 2,07% .

Honduras: 0,91%.

México: 0,65%.

Uruguay: 0,59%.

República Dominicana: 0,58%.

El Salvador: 0,58%.

Perú: 0,56%.

Chile: 0,50%.

Costa Rica: 0,39%.

Nicaragua: 0,21%.

Colombia: 0,20%.

Brasil: 0,14%.

En el otro extremo aparecieron Paraguay y Guatemala, que registraron deflación durante el mes. Cuba, Ecuador y Panamá todavía no habían difundido sus cifras de octubre al momento del relevamiento.

Argentina también quedó segunda en la inflación interanual

El escenario se mantiene cuando se analiza qué pasó durante los últimos doce meses.

Venezuela encabeza ampliamente la región con una inflación interanual del 376,9%, seguida por Argentina con 33,1%. El salto entre el segundo y el tercer puesto es considerable: Bolivia registró 7,08%.

Esto convierte a Venezuela y Argentina en los únicos países del relevamiento con una inflación interanual de dos dígitos o más. Todas las demás economías analizadas quedaron por debajo del 10%.

Entre los registros más bajos aparecen Costa Rica, con 0,55%, y Paraguay, con 1,7%, mientras que México cerró con 3,75% y Brasil con 4,63%.

Qué pasó con la inflación argentina en octubre

El INDEC informó oficialmente que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,2% mensual en octubre. La cifra representó una aceleración frente al 2% de septiembre.

La división que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un avance del 4,2%, seguida por Recreación y cultura, que subió 3,3%.

En la región de Cuyo, el índice general se ubicó incluso por encima del promedio nacional, con un aumento del 2,3%, mientras que vivienda y servicios básicos treparon 6,6%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó después de conocerse el dato que la inflación núcleo fue de 1,5%, uno de los registros más bajos de los últimos años. También atribuyó parte del movimiento del índice general a modificaciones vinculadas con el Régimen de Zona Fría.

La próxima medición del INDEC permitirá conocer si la aceleración registrada durante octubre tuvo continuidad en noviembre o si el índice vuelve a acercarse a los niveles observados durante los meses anteriores.