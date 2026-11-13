Inflación de octubre: cuáles fueron los alimentos que más aumentaron

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2% en octubre, según informó el INDEC. El incremento quedó 0,2 puntos porcentuales por debajo del IPC general, que fue de 2,2% en el mismo período. Aun así, los precios de los alimentos tienen un peso importante en el presupuesto de los hogares, especialmente en los sectores de menores ingresos.
En los primeros diez meses del año, el rubro acumuló una suba del 27%, 0,7 puntos por encima de la inflación general, que llegó al 26,3% entre enero y octubre.
El mayor aumento del mes fue para el zapallo anco, con un 58,2% respecto de septiembre. Lo siguieron la cebolla (25,2%), la papa (24,4%), el limón (21,6%) y la batata (21,6%). El listado de los diez productos con mayores subas se completa con:
La caída más pronunciada fue la del tomate redondo, que retrocedió 11%. También bajaron la banana (8,4%), la lechuga (3,7%) y la naranja (3,6%). Entre las carnes, el pollo entero cayó 1,1%, la paleta 0,7% y la nalga 0,4%. Completan la lista de bajas las galletitas dulces envasadas sin relleno (0,4%) y el jamón cocido (0,3%).
Diferencias por región
El comportamiento fue dispar en el país. Cuyo registró el mayor aumento mensual, con 2,6%, seguida por el Noreste (2,3%), la región Pampeana (2,1%), el Gran Buenos Aires (1,9%), el Noroeste (1,8%) y la Patagonia (1,6%).
Según el INDEC, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más incidió en la variación mensual del IPC en cinco regiones: Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, con subas destacadas en verduras, tubérculos y legumbres, y en pan y cereales. En Patagonia, en cambio, la mayor incidencia fue la de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por los aumentos en el gas y los alquileres.