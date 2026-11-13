    • 13 de noviembre de 2026 - 11:30

    Inflación de octubre: cuáles fueron los alimentos que más aumentaron

    Según el INDEC, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2% en el mes, por debajo del IPC general de 2,2%. Cuyo fue la región con la mayor suba.

    Canasta básica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2% en octubre, según informó el INDEC. El incremento quedó 0,2 puntos porcentuales por debajo del IPC general, que fue de 2,2% en el mismo período. Aun así, los precios de los alimentos tienen un peso importante en el presupuesto de los hogares, especialmente en los sectores de menores ingresos.

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    En los primeros diez meses del año, el rubro acumuló una suba del 27%, 0,7 puntos por encima de la inflación general, que llegó al 26,3% entre enero y octubre.

    Los que más subieron

    El mayor aumento del mes fue para el zapallo anco, con un 58,2% respecto de septiembre. Lo siguieron la cebolla (25,2%), la papa (24,4%), el limón (21,6%) y la batata (21,6%). El listado de los diez productos con mayores subas se completa con:

    • Arroz blanco simple: 4,8%.
    • Huevos de gallina: 4,6%.
    • Leche en polvo entera: 4,5%.
    • Pan de mesa: 4,1%.
    • Queso pategrás: 3,2%.

    Los que bajaron

    La caída más pronunciada fue la del tomate redondo, que retrocedió 11%. También bajaron la banana (8,4%), la lechuga (3,7%) y la naranja (3,6%). Entre las carnes, el pollo entero cayó 1,1%, la paleta 0,7% y la nalga 0,4%. Completan la lista de bajas las galletitas dulces envasadas sin relleno (0,4%) y el jamón cocido (0,3%).

    Diferencias por región

    El comportamiento fue dispar en el país. Cuyo registró el mayor aumento mensual, con 2,6%, seguida por el Noreste (2,3%), la región Pampeana (2,1%), el Gran Buenos Aires (1,9%), el Noroeste (1,8%) y la Patagonia (1,6%).

    Según el INDEC, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más incidió en la variación mensual del IPC en cinco regiones: Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, con subas destacadas en verduras, tubérculos y legumbres, y en pan y cereales. En Patagonia, en cambio, la mayor incidencia fue la de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por los aumentos en el gas y los alquileres.

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