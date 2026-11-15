El patentamiento de autos eléctricos creció un 650% en Argentina pese a la caída del mercado automotor

Pese a la caída general en el mercado automotor de Argentina, los autos eléctricos registraron un crecimiento exponencial con miles de patentamientos durante este período.

El mercado automotor argentino transita un año complejo, marcado por una notable baja en los patentamientos generales. Sin embargo, el segmento de vehículos 100% autos eléctricos demuestra una tendencia opuesta, registrando un crecimiento exponencial que supera el 650% en lo que va de 2026.

Este impulso se ve alimentado por una oferta cada vez más amplia de modelos y un interés creciente por parte de los consumidores en las nuevas tecnologías de movilidad. Los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y el sistema SIOMAA reflejan que entre enero y octubre se patentaron 6.736 unidades, un 654,3% más que en el mismo período de 2025.

Este marcado contraste se evidencia al comparar con el mercado general, que en octubre registró una merma del 12% respecto al año anterior y acumuló una caída del 12,8% en los primeros diez meses del año. Los vehículos eléctricos, aunque partiendo de una base de ventas baja, consiguen atraer compradores y sumar competidores en un escenario tradicionalmente en declive.

La movilidad eléctrica gana terreno con cifras récord A pesar del impresionante incremento porcentual, la cuota de mercado de los autos 100% eléctricos aún es reducida. Su participación equivale aproximadamente al 1,4% del total de vehículos registrados entre enero y octubre de 2026. No obstante, el volumen mensual muestra una aceleración constante: el promedio mensual pasó de 89 unidades en 2025 a casi 674 unidades en 2026. Solo en octubre se patentaron 699 unidades eléctricas, un 241% más que en el mismo mes del año anterior.