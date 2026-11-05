La Escuela Boero viaja a Junín con dos autos eléctricos y apoyo oficial

Con los vehículos 150 y 151, la emblemática Escuela Boero técnica de San Juan competirá del 6 al 8 de noviembre en Buenos Aires.

La Escuela Técnica Ing. Rogelio Boero vuelve a marcar presencia en el plano nacional. Por segundo año consecutivo, la institución sanjuanina participará en el Desafío Eco YPF con dos vehículos eléctricos de emisión cero, diseñados y ensamblados íntegramente por sus alumnos y docentes.

Antes de emprender el viaje rumbo al autódromo Eusebio Marcilla de la ciudad de Junín (provincia de Buenos Aires), la delegación recibió la visita de la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, quien recorrió las instalaciones del taller de la escuela para conocer de cerca el trabajo de los estudiantes y ratificar el respaldo del Gobierno provincial.

Innovación y talento sanjuanino en los talleres Durante el encuentro, la titular de la cartera educativa destacó el valor pedagógico y formativo de esta instancia de aprendizaje aplicado:

“Este tipo de competencias permite que nuestros estudiantes apliquen conocimientos de ciencia, tecnología, diseño, electrónica y mecánica. Entendemos que estas experiencias, a partir del conocimiento, la creatividad y el trabajo de alumnos y docentes, constituye una muestra de las capacidades técnicas que se desarrollan en las escuelas de San Juan y reflejan la educación del San Juan actual y del que viene”, afirmó Silvia Fuentes.

Cronograma de la competencia en Junín El Desafío Eco YPF 2026 reunirá a más de 150 escuelas técnicas de toda la Argentina. Las actividades en pista se distribuirán de la siguiente manera: