    • 5 de noviembre de 2026 - 16:26

    La Escuela Boero viaja a Junín con dos autos eléctricos y apoyo oficial

    Con los vehículos 150 y 151, la emblemática Escuela Boero técnica de San Juan competirá del 6 al 8 de noviembre en Buenos Aires.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Escuela Técnica Ing. Rogelio Boero vuelve a marcar presencia en el plano nacional. Por segundo año consecutivo, la institución sanjuanina participará en el Desafío Eco YPF con dos vehículos eléctricos de emisión cero, diseñados y ensamblados íntegramente por sus alumnos y docentes.

    Leé además

    La obra del Santuario de San Expedito avanza y ya trabajan para la adquisición de las campanas.

    San Expedito: piden donaciones de llaves de bronce para frabricar las campanas del santuario

    Por Fabiana Juarez
    El Gobierno de San Juan continúa con la entrega de materiales a las Escuelas de Iniciación Deportiva.

    San Juan fortalece las Escuelas de Iniciación Deportiva en los departamentos

    Por Fabiana Juarez

    Antes de emprender el viaje rumbo al autódromo Eusebio Marcilla de la ciudad de Junín (provincia de Buenos Aires), la delegación recibió la visita de la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, quien recorrió las instalaciones del taller de la escuela para conocer de cerca el trabajo de los estudiantes y ratificar el respaldo del Gobierno provincial.

    Innovación y talento sanjuanino en los talleres

    Durante el encuentro, la titular de la cartera educativa destacó el valor pedagógico y formativo de esta instancia de aprendizaje aplicado:

    “Este tipo de competencias permite que nuestros estudiantes apliquen conocimientos de ciencia, tecnología, diseño, electrónica y mecánica. Entendemos que estas experiencias, a partir del conocimiento, la creatividad y el trabajo de alumnos y docentes, constituye una muestra de las capacidades técnicas que se desarrollan en las escuelas de San Juan y reflejan la educación del San Juan actual y del que viene”, afirmó Silvia Fuentes.

    Cronograma de la competencia en Junín

    El Desafío Eco YPF 2026 reunirá a más de 150 escuelas técnicas de toda la Argentina. Las actividades en pista se distribuirán de la siguiente manera:

    • Viernes 6 de noviembre: Técnica e inspección de los prototipos, verificación de reglamentos y reunión obligatoria de pilotos.

    • Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre: Desarrollo de las distintas pruebas en pista, culminando con la tradicional carrera Endurance, la prueba de resistencia que coronará al equipo campeón.

    Cómo votar en "Eco Fan" para sumar a la Boero

    La participación de la comunidad sanjuanina es clave para el desempeño de los dos equipos locales en la grilla de largada. A través del certamen digital Eco Fan, los autos con las identidades 150 y 151 pueden obtener ventajas competitivas:

    • Ingresar a la página oficial del Desafío Eco YPF en Facebook.

    • Buscar la publicación oficial con la lista de participantes.

    • Dar "Me gusta" a las fotografías de los autos 150 y 151 de la Escuela Boero.

    ¿Cuáles son los premios de la votación?

    • Las tres escuelas con mayor cantidad de interacciones ganarán 5 puestos en la grilla de largada de la carrera Endurance.

    • El equipo más votado obtendrá una beca de inscripción directa para la edición 2027.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    En 25 de Mayo avanza una obra clave para actividades artísticas, culturales y turísticas.

    Avanza una obra clave en 25 de Mayo: el nuevo SUM del Complejo Balneario ya está al 50%

    Por Fabiana Juarez
    Rawson lanza un concurso para descubrir los talentos artísticos del departamento.

    Rawson lanza un concurso para descubrir nuevos talentos locales: conocé cómo participar de la propuesta

    Por Fabiana Juarez
    Anchipurac inaugura una muestra artística basada en la flora y fauna autóctona.

    Anchipurac presenta una nueva muestra artística sobre la flora y fauna sanjuanina

    Por Fabiana Juarez
    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Calor en el día y viento sur por la noche, así estará el tiempo en San Juan este jueves 5 de noviembre

    Por Redacción Diario de Cuyo