La Escuela Boero viaja a Junín con dos autos eléctricos y apoyo oficial

La Escuela Técnica Ing. Rogelio Boero vuelve a marcar presencia en el plano nacional. Por segundo año consecutivo, la institución sanjuanina participará en el Desafío Eco YPF con dos vehículos eléctricos de emisión cero, diseñados y ensamblados íntegramente por sus alumnos y docentes.
Antes de emprender el viaje rumbo al autódromo Eusebio Marcilla de la ciudad de Junín (provincia de Buenos Aires), la delegación recibió la visita de la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, quien recorrió las instalaciones del taller de la escuela para conocer de cerca el trabajo de los estudiantes y ratificar el respaldo del Gobierno provincial.
Innovación y talento sanjuanino en los talleres
Durante el encuentro, la titular de la cartera educativa destacó el valor pedagógico y formativo de esta instancia de aprendizaje aplicado:
“Este tipo de competencias permite que nuestros estudiantes apliquen conocimientos de ciencia, tecnología, diseño, electrónica y mecánica. Entendemos que estas experiencias, a partir del conocimiento, la creatividad y el trabajo de alumnos y docentes, constituye una muestra de las capacidades técnicas que se desarrollan en las escuelas de San Juan y reflejan la educación del San Juan actual y del que viene”, afirmó Silvia Fuentes.
Cronograma de la competencia en Junín
El Desafío Eco YPF 2026 reunirá a más de 150 escuelas técnicas de toda la Argentina. Las actividades en pista se distribuirán de la siguiente manera:
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Viernes 6 de noviembre: Técnica e inspección de los prototipos, verificación de reglamentos y reunión obligatoria de pilotos.
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Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre: Desarrollo de las distintas pruebas en pista, culminando con la tradicional carrera Endurance, la prueba de resistencia que coronará al equipo campeón.
Cómo votar en "Eco Fan" para sumar a la Boero
La participación de la comunidad sanjuanina es clave para el desempeño de los dos equipos locales en la grilla de largada. A través del certamen digital Eco Fan, los autos con las identidades 150 y 151 pueden obtener ventajas competitivas:
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Ingresar a la página oficial del Desafío Eco YPF en Facebook.
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Buscar la publicación oficial con la lista de participantes.
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Dar "Me gusta" a las fotografías de los autos 150 y 151 de la Escuela Boero.
¿Cuáles son los premios de la votación?
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Las tres escuelas con mayor cantidad de interacciones ganarán 5 puestos en la grilla de largada de la carrera Endurance.
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El equipo más votado obtendrá una beca de inscripción directa para la edición 2027.