Tesla en Argentina: desde cuándo se podrán encargar lo autos eléctricos de Elon Musk y qué modelos llegarán al país

A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, Tesla sigue dando información a cuentagotas sobre la comercialización de sus vehículos en Argentina. El evento de lanzamiento será el próximo 20 de noviembre en la Boca, a partir de las 18:30. Allí se mostrarán los dos modelos que se venderán en el mercado local, se darán algunos datos adicionales y se podrán probar las unidades.

Este viernes, por medio de una escueta información de prensa, Tesla confirmó lo que adelantó Infobae, que solo se comercializarán dos modelos, el sedán Model 3 y el SUV Model Y. Se descarta por completo que se vaya a vender oficialmente la pickup Cybertruck, que dejará de fabricarse a mitad de 2027.

La comunicación de este viernes también indica que desde el 20 de noviembre estarán abiertas las reservas y pedidos de unidades, aunque no se explicó qué modo tendrá esa operatoria, a qué precios se venderán los autos y qué versiones tendrán en su arribo al mercado argentino.

Tampoco se explicó si los pedidos implicarán un depósito previo o el pago de un porcentaje del precio final del vehículo seleccionado. Ante la consulta de este medio, la respuesta fue que toda esa información se dará a conocer el día del evento de lanzamiento oficial de la marca.

Otro de los puntos que se destacaron en la comunicación de Tesla confirma que el arribo de la marca tendrá disponibilidad de actualizaciones de software que podrán descargarse e instalarse en los autos.

Sin embargo, otro párrafo de su breve comunicado señala que “Tesla está construyendo un futuro de abundancia impulsado por energía solar, alimentado por baterías y con una movilidad basada en vehículos eléctricos. Desde 2003, la compañía se enfoca en generar un impacto positivo a nivel global, reemplazando productos que utilizan combustibles fósiles por alternativas más limpias y seguras”.

Como ya se comunicó oportunamente, el objetivo de Tesla en Argentina no es solo vender autos, sino instalar una red de cargadores para autos eléctricos y generar proyectos de energía, lo que se ve complementado por el anuncio referido a la energía solar que permita generar la electricidad para alimentar las baterías de litio de sus vehículos.

Este es el sedán de la marca americana que se comercializa en Estados Unidos en tres versiones, dos de tracción trasera y una integral.

El Model 3 RWD de entrada a la gama se diferencia estéticamente por tener llantas planas, sin perforaciones, y mecánicamente por tener una potencia de 286 CV y una batería de litio de 62 kWh de compuesto LFP (fosfato de hierro y litio).Tiene una autonomía de 513 km, es capaz de recuperar 272 km de autonomía con 15 minutos de cargador rápido Supercharge, y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. Este auto tiene un precio de USD 38.630 sin impuestos en Estados Unidos.

El modelo intermedio es el Model 3 Premium, que también es de tracción trasera, pero con una batería mayor, que sube a 82 kWh pero no es LFP sino NCA (níquel, cobalto y aluminio) en su composición química. Si bien su potencia no está declarada oficialmente, se presume que es mayor a la de la versión de acceso porque la aceleración de 0 a 100 km/h es de 4,9 segundos. Tiene una autonomía de 580 km y puede recuperar hasta 312 kilómetros en 15 minutos. Su precio sin impuestos en su país de origen es de USD 44.130.

Versión potente y cara

La versión más potente y cara es la Model 3 Performance, que incorpora un segundo motor delantero, lo que le da además tracción en las cuatro ruedas. La batería de litio es la misma NCA de 82 kWh con una autonomía algo menor, de 553 km a causa del doble motor. La potencia tampoco está declarada pero sí su rendimiento, porque acelera hasta 100 km/h en 3,8 segundos. Su precio es el más elevado, cuesta USD 56.630 más impuestos.re

El Tesla Model Y es el SUV de la marca y tiene cinco versiones en Estados Unidos. El 20 de noviembre se conocerán cuántas se traerán a Argentina.

Tesla Model Y

Este fue el auto más vendido del mundo en 2023 y el más vendido de Europa en 2024, lo que lo convirtió en el producto más importante de la marca. En Estados Unidos se vende en cinco versiones que incluyen una extendida con mayor capacidad interior por su mayor distancia entre ejes.

El Model Y RWD es el más básico, tiene solo tracción trasera y exteriormente se distingue por tener un frente muy liso sin entradas adicionales de aire. A nivel mecánico tiene un único motor de 295 CV y una batería LFP de 60 kWh. Ofrece una autonomía de 556 km, y recupera hasta 265 km con 15 minutos enchufado a un Supercharge de la marca. El precio de este modelo es de USD 41.630 sin impuestos.

EL Model Y Premium tiene dos configuraciones, ya que se puede comprar con un solo motor y tracción trasera o dos motores y tracción integral. En ambos casos la batería es NCA de 78-82 kWh, pero hay distinta potencia disponible para su uso. El de tracción trasera tiene 302 CV y el AWD 397 CV. El rendimiento es distinto también en consumo, con 568 km en el primer caso y 523 km en el segundo. Sus precios son USD 47.630 y USD 51.630 más impuestos en EE.UU.

La cuarta versión es la Model Y L, que es la que tiene una mayor distancia entre ejes para permitir hasta 6 pasajeros en configuración de tres filas de dos asientos cada una. A nivel técnico también tiene 2 motores y tracción total, con una batería de 82 kWh que ofrece una autonomía de 531 km y una recuperación de 275 km en 15 minutos con carga rápida. La potencia oficial no está declarada en este modelo. Su precio es de USD 63.630.

Por último, el Tesla Model Y Performance es, naturalmente, el más potente con dos motores que suman 510 CV y tracción en las cuatro ruedas que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos. Su batería NCA es de 84 kWh y permite una autonomía de 480 km, la menor de la gama, con una recuperación de 248 km en 15 minutos. Su precio no es el más alto de todos los Model Y, en Estados Unidos cuesta USD 59.630 más impuestos.

Los precios en Argentina se comunicarán el 20 de noviembre, ya que es el dato que alentará o no a los usuarios a hacer sus pedidos. Calcular el valor en el mercado local no es simple porque implica saber el valor FOB de los autos en el mercado del que provengan.

Los precios de Estados Unidos con más altos que los de China. De hecho, la operación de Tesla en Uruguay, lanzada hace pocos meses, se hace con autos que provienen de China y no de Norteamérica. La baja no es uniforme, pero ronda entre un 10% y un 15% en la mayoría de las versiones.

En Uruguay, los Tesla Model 3 se venden entre USD 32.990 y USD 49.990, y los Tesla Model Y, solo en dos versiones, en USD 36.490 y USD 41.490.