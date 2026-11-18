La delegación de Argentina se abstuvo durante la votación de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca intensificar las medidas globales para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. El debate y la votación se desarrollaron este martes en la Tercera Comisión de la Asamblea General, en la sede del organismo en Nueva York.

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El documento recibió un respaldo mayoritario de 175 votos afirmativos, frente a seis abstenciones y un único rechazo. Con esta decisión, la representación argentina coincidió en la votación con Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, mientras que Somalia fue el único Estado miembro que votó en contra.

El proyecto fue impulsado por un bloque de países integrado por Canadá, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, España y Suecia.

El texto exhorta a los Estados a reforzar sus políticas públicas para combatir la violencia de género en todos sus ámbitos, incluyendo de manera explícita las agresiones que se producen en entornos digitales. Asimismo, el documento insta a los gobiernos a garantizar los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Durante la sesión en la ONU, la delegación argentina optó por no hacer uso de la palabra para explicar los fundamentos de su abstención. Por el contrario, la representación de Estados Unidos sí detalló sus objeciones al articulado, exponiendo argumentos en sintonía con la postura oficial de la administración de Javier Milei en foros internacionales.

Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la Misión estadounidense ante la ONU, explicó que Washington no pudo acompañar el consenso debido a discrepancias con ciertos conceptos incluidos en el texto. "Es decepcionante ver el controvertido término 'salud sexual y reproductiva' y la noción de 'aborto seguro' en esta resolución", señaló la funcionaria según el registro oficial, agregando que "no existe un derecho internacional al aborto" bajo los lineamientos de la Declaración de Consenso de Ginebra.

Antecedentes recientes en la Asamblea General

La abstención de este martes se suma a una serie de votaciones recientes en las que la política exterior argentina modificó sus posturas históricas en organismos multilaterales para alinearse con Estados Unidos:

Prevención de la tortura: Recientemente, el país votó en contra de una resolución destinada a prevenir y erradicar la tortura, una iniciativa que tradicionalmente contaba con el respaldo argentino.

Esclavitud y trata de personas: En marzo pasado, Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países en rechazar un proyecto impulsado por Ghana que reafirmaba la esclavitud como crimen de lesa humanidad y promovía el debate sobre reparaciones históricas.

Bloqueo a Cuba: En octubre de 2025, la delegación nacional también se ubicó junto a Washington y Tel Aviv al votar en contra de la resolución anual de la ONU que condena el embargo económico sobre la isla.