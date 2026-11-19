Durante dos meses, 135 equipos interdisciplinarios de sanjuaninos talentosos trabajaron por un desafío en común: generar soluciones vinculadas a la minería en el marco del Hackatón de DIARIO DE CUYO. De esa carrera, un grupo se quedó con el primer lugar y esos son Santiago García, Agustín Reverendo y Emiliano Oieni, creadores de AquaData.

Los integrantes crearon un servicio para que todos los sanjuaninos conozcan las condiciones hídricas de la provincia, con datos certeros, línea de base para comparar y un sistema simple para entenderlo. Gracias a esta idea recibirán un premio de 7 millones de pesos, además de un reconocimiento clave para el sueño que tienen : llevar la propuesta a una nueva etapa y construir un prototipo.

AquaData consiguió este lugar tras conseguir la mayoría de los votos de un jurado técnico de referentes del sector privado y público de San Juan. Los otros dos equipos finalistas también tendrán un premio monetario: 5 millones de pesos para cada uno. En segundo lugar quedó la iniciativa de Chaves Corp, Seguridad 360ª y en tercer lugar COMMA, que brinda Mapeo y vinculación de proveedores locales.

Los tres mejores quedaron seleccionados primero en un grupo de 15 participantes , que recibieron mentoreo por parte de especialistas y la instancia definitoria sucedió este miércoles, en la jornada de pitcheo. Ahí los grupos no solo debían presentar la solidez del trabajo generado, sino que tenían que lograrlo en solo tres minutos.

Fue el cierre de un largo trabajo de todos los participantes, que empezó el pasado 18 de septiembre, cuando se lanzó el Hackatón de Diario de Cuyo. El objetivo del concurso era poner a prueba en un tiempo récord ideas que empezaron a gestarse en el evento Hackear la Minería del Ciclo Pilares, organizado por este medio.

Como el nombre lo indica, la generación y maduración de ideas se hace en un formato “maratón”, en el que deben generar soluciones reales y aplicables, alcanzando niveles de planificación altos en poco tiempo. El resultado final fue muy positivo y los jurados valoraron no solo a quienes fueron premiados, sino también al resto de los participantes, donde aseguran que encontraron un semillero de ideas.

Qué es AquaData, monitoreo hídrico más claro

El equipo creador de la iniciativa que ganó el Hackatón de DIARIO DE CUYO, está integrado por Santiago García, Agustín Reverendo y Emiliano Oieni, dentro del eje Monitoreo hídrico participativo y transparencia.

Su propuesta busca combinar y contrastar distintas fuentes de información sobre el agua: sensores instalados directamente en el río, controles realizados por monitores comunitarios mediante kits portátiles y análisis provenientes de un laboratorio independiente. Toda esa información será centralizada en una plataforma para convertir datos técnicos en resultados fáciles de interpretar.

El sistema plantea mostrarlos mediante un mapa y un mecanismo visual similar a un semáforo, acompañado por un registro pensado para evitar modificaciones posteriores. Sus integrantes explicaron que el objetivo es que “cualquier ciudadano promedio pueda entender” la información que producen los distintos sensores y organismos.

Uno de sus diferenciales es la incorporación de una línea de base que permita contrastar permanentemente los datos recibidos. Cuando aparezca una diferencia significativa, el dispositivo puede tomar una muestra de agua para realizar el seguimiento correspondiente y compararla posteriormente con los análisis de laboratorio, además de publicar la información en tiempo real.

Para el equipo, reducir meses de desarrollo a solo tres minutos fue “el desafío más grande” de toda la preparación. Ahora buscarán respaldo para llevar la propuesta a una nueva etapa y conseguir que el prototipo pueda escalar después del concurso.