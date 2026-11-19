Los productos regionales fueron parte de la oferta sanjuanina que se presentó ante compradores nacionales e internacionales durante las Rondas de Negocios de Alimentos y Bebidas del FNS Forum . El encuentro reunió a productores y elaboradores locales con representantes de cadenas de supermercados, importadores y compradores del exterior, en una instancia que buscó generar nuevos vínculos comerciales y abrir oportunidades para que más productos de la provincia lleguen a otros mercados.

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Una de las novedades de esta edición fue la incorporación, por primera vez, de siete cadenas de supermercados a las rondas. Entre ellas estuvieron Cencosud, Carrefour, La Anónima y Yaguar, cuyos representantes llegaron con el objetivo de conocer proveedores, analizar propuestas y ampliar la presencia de productos regionales en sus góndolas. A ellos se sumaron compradores de Uruguay, Brasil y Chile, además de representantes nacionales de cadenas hoteleras.

El interés fue diverso. Mientras algunos compradores buscaban fortalecer vínculos con proveedores que ya conocían, otros se encontraron con productos y propuestas que no tenían identificados dentro de la oferta provincial. Entre las sorpresas, los frutos secos tuvieron un lugar destacado.

Duilio Garratano, representante de Latín Good SA, empresa importadora de Uruguay, llegó al encuentro por invitación del Gobierno provincial con la expectativa de ampliar su cartera de proveedores y llevar más productos sanjuaninos a su país. "Estamos viendo otros tipos de productos y proveedores que no conocía que tuviera San Juan y son interesantes. Hay perspectiva para hacer buenos negocios", contó a DIARIO DE CUYO.

El empresario ya había trabajado con dos firmas locales, una vinculada a la producción de aceite de oliva y otra al rubro de panificados. Según destacó, la experiencia fue positiva tanto por la calidad de los productos como por el trato recibido.

"Las expectativas son tener nuevos proveedores. Por lo que he visto, las empresas son interesantes y de acá nos vamos a ir con dos o tres proveedores nuevos rápidamente", anticipó. Además, señaló que el objetivo es afianzar los vínculos comerciales y lograr que, con el tiempo, más empresas sanjuaninas puedan ofrecer sus productos en Uruguay.

Aceite de oliva y nuevos productos para conquistar mercados

Entre las empresas locales que participaron estuvo San Juan de los Olivos. Su representante, Sandra Mattar, destacó la importancia de estos espacios para mostrar no solamente los productos, sino también el trabajo que existe detrás de cada elaboración. "Mostramos nuestros productos, nuestra calidad y el esfuerzo por mantener siempre las familias trabajando. Es lo más importante que destacamos", expresó.

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La firma cuenta con un circuito productivo que comienza en el vivero y continúa con el cultivo y la elaboración, hasta llegar a las góndolas. Esa integración es uno de los aspectos que buscan poner en valor ante los potenciales compradores.

Actualmente, San Juan de los Olivos tiene presencia en mercados como Brasil, Estados Unidos y España, además de comercializar en el mercado interno. En ese escenario, la participación en las rondas representa una oportunidad para sostener los vínculos existentes y seguir ampliando su alcance comercial.

Nuevas oportunidades de la mano de las cadenas de supermercados

La presencia de las cadenas de supermercados permitió conocer qué buscan los grandes compradores y cuáles son los productos regionales que podrían encontrar un lugar en sus góndolas.

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En ese contexto, Daniel Navarro, representante de Yaguar, valoró la iniciativa provincial y destacó que estos encuentros permiten descubrir proveedores que hasta el momento no estaban en el radar de la empresa. "Está bueno lo que hace la provincia. Conocer proveedores que no conocíamos nos ayuda. Hay un montón de cosas que podemos salir a vender, como aceite de oliva, pasas y otros productos", comentó.

El mecanismo de selección contempla una presentación del proveedor, un estudio de mercado y el análisis de variables como precios, costos y distancias. Navarro explicó que uno de los objetivos de la cadena es incorporar la mayor cantidad posible de productos regionales a sus góndolas. Actualmente, ya cuenta con varios proveedores sanjuaninos.

Sin embargo, hubo un rubro que llamó especialmente su atención durante la jornada: los frutos secos. "Lo que me sorprende es la gran competencia que hay de productos secos. Es increíble: pistachos, nueces, pasas. Eso sí me ha llamado la atención", aseguró. También destacó la variedad de productores de aceite de oliva con los que tuvo oportunidad de conversar y conocer sus propuestas.

Una vidriera para la producción sanjuanina

Con alrededor de 250 reuniones organizadas, la Ronda de Negocios de Alimentos y Bebidas se convirtió en una oportunidad para acercar dos mundos: el de los productores locales que buscan ampliar sus mercados y el de los compradores que necesitan conocer nuevas alternativas de abastecimiento.

La incorporación de las grandes cadenas de supermercados sumó un nuevo desafío para las empresas sanjuaninas, que ahora tienen la posibilidad de presentar sus productos ante compradores con alcance nacional. A su vez, la participación de importadores de países vecinos abre perspectivas para fortalecer la presencia de la producción provincial en el exterior.