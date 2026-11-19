Una de las acciones desarrolladas por la actual gestión de Marcelo Orrego, por intermedio del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, fue generar rondas de negocios con distintos actores, con el propósito de mostrar San Juan al mundo y posicionar la producción local en distintos puntos del globo. Aprovechando la Fiesta Nacional del Sol, el FNS Forum sumó también esta iniciativa, que durante la actual edición superó ampliamente las expectativas de sus organizadores.

Arrancó la Fiesta Nacional del Sol con el FNS Forum: rondas de negocio y la proyección de San Juan al país y el mundo

DIARIO DE CUYO vivió desde adentro cómo son las rondas que se organizaron este año, la dinámica establecida y la coordinación que permitió que todos los actores tuvieran la oportunidad de intercambiar pareceres, contactos y establecer redes. Cabe recordar que la actividad se desarrolló desde primera hora de la mañana en el interior del Centro Cultural Conte Grand, contando con un amplio marco de público.

Toda la logística y organización estuvo a cargo de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, dirigida por Martín Paliza. Acompañaron en la iniciativa la Dirección de Comercio Exterior y otras áreas del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Por su parte, la Lic. Carolina Marino tuvo un año más la ardua tarea de controlar que todo saliera a la perfección, ya que ella es la Coordinadora de las Rondas de Negocios.

En contacto con este medio, Marino comentó varias de las particularidades que se dieron este año. En primera instancia, se tomó la decisión de llevar a cabo en simultáneo dos rondas: una de negocios enfocado en alimentos y bebidas; y la otra de inversiones , con el foco puesto en la actividad minera y el asociativismo entre empresas foráneas y locales.

Cada reunión tenía un promedio de 20 minutos para que las partes se conocieran y expusieran puntos en común . Qué se ofrece y qué se busca fueron parte de las charlas. La dinámica establecía cronogramas con horarios pautados para que todos los interesados y acreditados tuvieran la oportunidad de sentarse frente a un potencial socio de negocios.

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Rondas de negocios de alimentos y bebidas

Marino detalló que en este grupo participaron compradores internacionales de Uruguay, Brasil y Chile, además de representantes nacionales de cadenas de hoteles. “La novedad es que este año se agregaron siete cadenas de supermercados. Es la primera vez que los supermercados participan en estas rondas de negocios”, aseguró la funcionaria.

Entre las cadenas presentes se encontraban Cencosud, Carrefour, La Anónima, Yaguar, entre otros.

En total se armaron para este grupo unas 250 reuniones con productores, elaboradores y fábricas de productos locales, entre los que destacaban aceites de olivas, frutos secos, dulces y mermeladas.

Rondas de inversiones

Sobre este grupo, Marino explicó que se armaron más de 450 reuniones de las cuales participaron empresarios de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Misiones, San Luis, Córdoba y Mendoza. La presencia internacional estuvo presente también con representantes de firmas de Perú y Chile.

A su vez, también se realizaron reuniones sectoriales de turismo con autoridades de la Región de Coquimbo; y se contó con la presencia de cámaras empresariales, como la Unión Industrial de San Juan y el Clúster Berazategui, por mencionar algunos ejemplos.

Marino señaló que el interés por ser parte de las rondas en el marco del Forum superó las expectativas, registrando una cantidad mayor a la que tenían previsto. Incluso confesó que hubo quienes no llegaron a completar los formularios de acreditaciones a tiempo, por lo que no descartan que la próxima edición sea más convocante.

Bajo el lema “Diversidad y Competitividad para Conectar, Inspirar y Pensar en nuestro futuro”, el encuentro propone promover oportunidades de negocios, atraer inversiones, fortalecer las cadenas de valor y generar nuevas herramientas para el desarrollo económico y productivo de San Juan.