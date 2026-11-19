La primera jornada del FNS FORUM, la cumbre empresarial que se realiza durante la FNS, la Mesa Sectorial de Proveedores Mineros sirvió como espacio para debatir algunos de los ejes centrales de la cadena de valor del sector. A su vez, volvió a mostrar cómo la minería de San Juan es uno de los centros de atención no solo de las pymes e industriales locales, sino de todo el país.

Según confirmó el Ministro de la Producción de San Juan, Gustavo Fernández, llegaron a la provincia unas 200 firmas de otras zonas del país, atraídas por el potencial local. Uno de los referentes de Buenos Aires fue el presidente de la Unión Industrial de Campana, una de las siete ciudades de mayor potencia industrial del país, en el corredor norte Bonaerense.

El interés nacional fue uno de los indicadores del momento que atraviesa el sector de proveedores, hoy central en la agenda minera. También se vio reflejado este peso en las temáticas de las charlas que integraron la jornada: la necesidad de mineras en operación, el potencial que plantean los proyectos de cobre y el peso que tienen la Zona Franca de Jáchal y el Tratado Binacional entre Argentina y Chile.

La palabra clave durante la jornada volvió a ser el asociativismo. La posibilidad de que para poder cubrir la escala de la demanda del cobre y el oro en los próximos años las empresas locales se unan a otras del resto de Argentina, como una forma de proteger el desarrollo local ante el potencial proveedor de otros países.

Nestor Manucci, presidente de la Unión Industrial de Campana, habló con DIARIO DE CUYO y explicó cuál es el interés que genera la minería de San Juan para los industriales bonaerenses. No es la primera vez que un peso pesado nacional visita la provincia, antes lo hizo por ejemplo Daniel Rosati, del cluster industrial de Berazategui, que ya tiene industrias instalándose en la provincia, y han participado de eventos referentes privados de provincias como Santa Fé y Córdoba.

Para Mannucci, existe un gran potencial para la “sinergia entre las industrias de Buenos Aires y las de San Juan”. Al viaje asistió con un referente del financiamiento que tiene la cámara y dijo que están empezando a plantear reuniones para ver qué caminos pueden unir a los empresarios locales y de Campana. Según dijo, hay oportunidades varias, una de estas sería facilitar financiamiento además de escala, para unirlo al conocimiento sobre minería que ya tiene San Juan. La alternativa de formar nuevos clúster, esta vez con referentes sanjuaninos y de otras provincias.

Esta idea de asociar y unir capacidades complementar con el potencial de un lado y el otro se repitió varias veces. El empresario de Campana dijo que en esta localidad existen capacidades instaladas de todo tipo de industrias, desde metalúrgicas a las energéticas y petroleros.

Desde las empresas locales, Juan Pablo Delgado de la CASEMI dijo que hay puertas abiertas al asociativismo, poniendo en el centro que San Juan tiene conocimientos sobre la minería de alta montaña que le dan condiciones únicas para poder competir, pero también para sumar la escala que tienen algunas industrias como la bonaerense.

En este clima se sumaron desde las charlas algunas propuestas que serán de utilidad para el desarrollo local, como el detalle que dieron las empresas en producción de qué bienes que se compran afuera se pueden hacer en la provincia. Se sumó también el potencial que plantea la Zona Franca de Jáchal, que según dijeron las autoridades a cargo “no está pensado para grandes empresas sino para darle competitividad a las pymes”.

Todo esto se discutió poco después de los cambios que se hicieron en el RIGI, que permite tomar como proveedor local a empresas internacionales instaladas en el país. Pero esta noticia, que generó ruido en el empresariado nacional, tuvo una respuesta por parte de las autoridades locales y de las empresas. El ministro de Minería Juan Pablo Perea confirmó que antes de que termine el año se reglamentará la Ley de Desarrollo Local y las empresas aseguraron que tienen planes de desarrollo de proveedores locales que ya están funcionando.