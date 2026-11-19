La Municipalidad de Chimbas emitió un comunicado para precisar el alcance de la autorización aprobada por el Concejo Deliberante respecto al uso transitorio de recursos para la construcción del Polideportivo Municipal Techado, y remarcó que los trabajos se encuentran en plena ejecución desde antes de esa votación, con un avance cercano al 50% y fecha de finalización prevista para enero de 2027.

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Según explicó el Ejecutivo comunal, el proyecto elevado al cuerpo deliberativo solicitó habilitar de manera transitoria el uso de Rentas Generales, un mecanismo administrativo y presupuestario que permite contar con respaldo financiero preventivo mientras ingresan los desembolsos previstos por el FODERE. Desde el Municipio aclararon que la aprobación no implica una utilización obligatoria de esos fondos, sino una herramienta de previsión para evitar que posibles demoras en las transferencias frenen el ritmo de la obra.

En su postura oficial, la comuna detalló cómo operan los plazos de financiamiento y destacó el estado administrativo del proyecto:

Antecedentes y gestiones: A modo de referencia, el Municipio señaló que el FODERE 2025 fue aprobado en junio de ese año y el primer depósito ingresó en noviembre. Actualmente, ya se presentó la documentación para gestionar el segundo pago tras haberse concretado el primero.

Sin deuda con la empresa: La administración chimbera aseguró que la firma constructora está al día con sus cobros y que el Municipio no mantiene deudas con ella. En caso de hacerse uso de los recursos de Rentas Generales, el dinero será reintegrado una vez que se acrediten las transferencias correspondientes.

Inspección y rendiciones: Durante octubre, funcionarios del Ministerio de Infraestructura y equipos encargados de las inspecciones del FODERE visitaron la obra y, de acuerdo con lo informado por el Municipio, destacaron el orden de las cuentas y de los certificados de obra, cuyas rendiciones permanecen a disposición.

El cruce con el Concejo Deliberante y el antecedente del mecanismo

Desde el Ejecutivo local sostuvieron que se trata de una herramienta presupuestaria habitual y no de una medida excepcional. Indicaron que entre 2015 y 2023 —período en el que la actual intendenta se desempeñaba como concejala— este tipo de autorizaciones se utilizó en al menos cuatro oportunidades con aval del Concejo Deliberante sin cuestionamientos administrativos.

En ese marco, la gestión encabezada por la intendenta Daniela Rodríguez cuestionó a un sector del cuerpo deliberativo:

Cuestionamiento al término "destrabar": El Municipio consideró desacertado hablar de "destrabar" una obra que nunca estuvo detenida y que continúa avanzando según lo planificado, aclarando que la solicitud buscó anticiparse a eventuales desfases financieros y no subsanar desórdenes contables.

Crítica política: Asimismo, calificó como contradictorio que un sector que puso trabas al tratamiento del presupuesto municipal y la ordenanza tributaria, e impulsó la derogación del régimen de subastas, presente ahora esta autorización como solución a un supuesto problema de la gestión.

Una apuesta deportiva y social para Chimbas

Para la conducción municipal, el Polideportivo Municipal Techado apunta a ampliar las alternativas para los deportistas locales, acompañar el desarrollo de los clubes y consolidar un espacio de encuentro para las familias de Chimbas. Desde el entorno de Daniela Rodríguez subrayaron que la prioridad sigue siendo sostener la obra pública, garantizar los servicios básicos y administrar los recursos con responsabilidad en medio de un escenario económico exigente.