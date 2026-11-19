El Ejecutivo municipal podrá disponer transitoriamente de dinero propio para avanzar con la construcción. La medida salió con siete votos a favor, tres abstenciones y uno en contra.

El Concejo Deliberante de Chimbas aprobó la autorización solicitada por el Ejecutivo municipal para utilizar transitoriamente fondos municipales en la construcción del Estadio Polideportivo. La decisión busca destrabar el avance de una obra que tenía como fuente de financiamiento los recursos del Fondo de Desarrollo Regional (FODERE), pero que todavía no fueron transferidos al municipio.

La iniciativa obtuvo el respaldo de los concejales Ariel Rivero, Ivana Cortez, Augusto Neyra, Noelia Tortarolo, Leonela Yudica, María Arredondo y Eduardo Rodríguez. En tanto, Eduardo Núñez y Luciano Cano se abstuvieron, mientras que Griselda Chávez votó en contra.

El aval legislativo permitirá que el municipio adelante recursos propios para sostener la ejecución de los trabajos, con el compromiso de reponer ese dinero una vez que lleguen los fondos del FODERE, que habían sido anunciados como parte del esquema de financiamiento de la obra.

Sin embargo, la autorización no estuvo exenta de advertencias. Los ediles que acompañaron el pedido remarcaron que el movimiento de partidas no debe afectar el funcionamiento habitual de la administración municipal ni comprometer la prestación de los servicios esenciales.

En ese sentido, señalaron que la utilización de recursos públicos debe contemplar las prioridades de los vecinos, especialmente en el contexto socioeconómico que atraviesan las familias chimberas. También hicieron hincapié en la necesidad de mantener un manejo responsable de las cuentas municipales.