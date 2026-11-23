El piloto Franco Colapinto fue reconocido viajando en clase turista con su casco tras su destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas.

El piloto Franco Colapinto viaja en un avión comercial en el que coincide con una aficionada a la Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto, tras su destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, sorprendió a los pasajeros al ser reconocido durante un vuelo de clase económica. Una creadora de contenido de la categoría compartió en redes sociales el momento en que coincidió con el deportista, señalando con humor el inesperado encuentro en pleno viaje.

La situación, registrada en video, capturó al automovilista sentado en una fila contigua, utilizando su teléfono móvil y caminando por la manga de acceso con su casco de competición en mano. Este episodio, que rápidamente se viralizó, generó comentarios positivos sobre la cercanía del piloto con sus seguidores y fanáticos, quienes lo calificaron de “hombre del pueblo” por viajar como cualquier pasajero pese a su condición de figura del deporte motor.

No es la primera vez que Colapinto es visto en vuelos comerciales. El año pasado, durante la previa del Gran Premio de Hungría, también fue reconocido en un vuelo de clase económica de la aerolínea low cost Wizz Air, lo que generó un revuelo similar en las redes sociales y contrastes con otros pilotos que suelen optar por aviones privados.

El rendimiento del piloto en la máxima categoría La aparición de Colapinto en clase turista se dio tras un desempeño notable en Las Vegas, donde culminó en la sexta posición, igualando su mejor resultado personal en la categoría. El piloto de Alpine contribuyó significativamente a que su escudería sumara puntos cruciales, con su compañero Pierre Gasly finalizando en quinto lugar.

Celebrating a joint-best season finish for @FranColapinto in P6 🩵 pic.twitter.com/Sac9wdfRt1 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 22, 2026 A pesar de las dificultades iniciales con los neumáticos blandos usados y las diferencias de energía entre los monoplazas en pista, Colapinto supo adaptarse al cambio a neumáticos medios nuevos, lo que le permitió recuperar posiciones y competir con los autos de adelante. La carrera, marcada por incidentes y sanciones, benefició al argentino que logró superar a competidores de equipos como McLaren y Ferrari.