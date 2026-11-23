La Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, tendrá una intensa jornada este martes en el que se disputarán nueve partidos correspondientes a la quinta fecha de la fase regular.
Nueve partidos abrirán la nueva jornada del mejor torneo de clubes del mundo. Juega el Como de Nico Paz.
La Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, tendrá una intensa jornada este martes en el que se disputarán nueve partidos correspondientes a la quinta fecha de la fase regular.
La acción comenzará a las 14:45 (hora de Argentina), con dos partidos. En uno de ellos, el Galatasaray recibirá en Turquía al Aston Villa de Inglaterra, mientras que en el otro el Bodo Glimt de Noruega hará lo propio con el LASK de Austria.
Más tarde, a las 17, se llevarán a cabo los siete partidos restantes de manera simultánea. Entre los más destacados está el enfrentamiento entre el Real Madrid de España, que tiene puntaje ideal, con el PSV Eindhoven de Países Bajos, además de Manchester City - Napoli y Arsenal - Borussia Dortmund.
También tendrán acción los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, ya que su equipo, el Como de Italia, recibirá al AEK Atenas de Grecia con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en las primeras posiciones (actualmente está cuarto con nueve puntos).
Los otros tres partidos que se jugarán a partir de las 17 serán Feyenoord - Porto, Slovan Bratislava - Betis y RB Leipzig - Lens.
Galatasaray - Aston Villa a las 14:45
Bodo Glimt - LASK a las 14:45
Como - AEK Atenas a las 17
Feyenoord - Porto a las 17
Arsenal - Borussia Dortmund a las 17
Slovan Bratislava - Betis a las 17
Manchester City - Napoli a las 17
Real Madrid - PSV Eindhoven a las 17
RB Leipzig - Lens a las 17
Slavia Praga - Villarreal a las 14:45
Sabah - Barcelona a las 14:45
Sporting Lisboa - Manchester United a las 17
Atlético Madrid - Viking a las 17
Brujas - Liverpool a las 17
Lille - Bayern Múnich a las 17
Shakhtar Donetsk - Fenerbahce a las 17
PSG - Roma a las 17
Inter - Stuttgart a las 17