Nueve partidos abrirán la nueva jornada del mejor torneo de clubes del mundo. Juega el Como de Nico Paz.

Figura. El Como de Nico Paz es sensación en la Champions y este martes tendrá acción de local.

La Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, tendrá una intensa jornada este martes en el que se disputarán nueve partidos correspondientes a la quinta fecha de la fase regular.

La acción comenzará a las 14:45 (hora de Argentina), con dos partidos. En uno de ellos, el Galatasaray recibirá en Turquía al Aston Villa de Inglaterra, mientras que en el otro el Bodo Glimt de Noruega hará lo propio con el LASK de Austria.

Más tarde, a las 17, se llevarán a cabo los siete partidos restantes de manera simultánea. Entre los más destacados está el enfrentamiento entre el Real Madrid de España, que tiene puntaje ideal, con el PSV Eindhoven de Países Bajos, además de Manchester City - Napoli y Arsenal - Borussia Dortmund.

También tendrán acción los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, ya que su equipo, el Como de Italia, recibirá al AEK Atenas de Grecia con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en las primeras posiciones (actualmente está cuarto con nueve puntos).

Los otros tres partidos que se jugarán a partir de las 17 serán Feyenoord - Porto, Slovan Bratislava - Betis y RB Leipzig - Lens.