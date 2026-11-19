El Pinar, en Rivadavia, será escenario este domingo 22 de noviembre del cierre del calendario nacional, con la participación de alrededor de 200 ciclistas de distintas provincias.

Futuro. En El Pinar estará el cierre del Campeonato Nacional Infanto Juvenil con más de 200 ciclistas en competencia.

San Juan será sede de la última fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil 2026, una competencia que reunirá a aproximadamente 200 jóvenes pedalistas de distintos puntos del país. La jornada se desarrollará este domingo 22 de noviembre en el Circuito El Pinar, departamento Rivadavia, con concentración prevista para las 8 y largadas desde las 8:30.

La cita contará con la participación de damas y varones de las categorías 4 y 5 años, Menores y divisiones comprendidas entre 2008 y 2020. Los participantes llegarán desde provincias como La Rioja, Catamarca, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero y San Juan, entre otras, para formar parte de una jornada que marcará el cierre del campeonato nacional.

La organización estará a cargo de la Escuela de Ciclismo Juventud del Norte, mientras que la fiscalización corresponderá a la Comisión Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil Nacional, la Federación Ciclista Sanjuanina y la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

En la previa, el sábado 21 de noviembre, desde las 9, se realizará la asamblea y el congresillo técnico en la sede del Pedal Club Olimpia, ubicada en calle José María Pueyrredón 619 Sur, Capital.