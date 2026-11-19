San Juan será sede de la última fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil 2026, una competencia que reunirá a aproximadamente 200 jóvenes pedalistas de distintos puntos del país. La jornada se desarrollará este domingo 22 de noviembre en el Circuito El Pinar, departamento Rivadavia, con concentración prevista para las 8 y largadas desde las 8:30.
La cita contará con la participación de damas y varones de las categorías 4 y 5 años, Menores y divisiones comprendidas entre 2008 y 2020. Los participantes llegarán desde provincias como La Rioja, Catamarca, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero y San Juan, entre otras, para formar parte de una jornada que marcará el cierre del campeonato nacional.
La organización estará a cargo de la Escuela de Ciclismo Juventud del Norte, mientras que la fiscalización corresponderá a la Comisión Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil Nacional, la Federación Ciclista Sanjuanina y la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.
En la previa, el sábado 21 de noviembre, desde las 9, se realizará la asamblea y el congresillo técnico en la sede del Pedal Club Olimpia, ubicada en calle José María Pueyrredón 619 Sur, Capital.
El evento cuenta con el auspicio del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, reafirmando el acompañamiento al ciclismo y al desarrollo deportivo de las nuevas generaciones.