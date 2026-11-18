Frecuentemente se realizan campañas vinculadas a la salud ginecológica, la importancia de los controles, una amplia información sobre los cuidados y acciones preventivas. Sin embargo, cuando se trata de los hombres, generalmente los cuidados vinculados a la salud reproductiva e íntima suele estar rodeada de mitos, suposiciones o una ausencia marcada en los consultorios. Ante esto, desde San Juan se lleva a cabo una campaña que busca poner el ojo en la importancia de los cuidados, focalizado en el cáncer de próstata.

Cáncer de próstata en San Juan: la clave en la consulta temprana y por qué el antecedente de cáncer de mama y ovario deben encender una alerta

Se trata de “Noviembre Azul” , una iniciativa en conjunto del Instituto Médico Urológico (IMU) y FundaMe para sensibilizar a la comunidad sobre el cáncer de próstata y poner el foco en los controles para la detección temprana. En ese contexto, el médico urólogo César Driollet, detalló en contacto con DIARIO DE CUYO que si bien hay una mayor presencia masculina en los controles anuales, sigue existiendo un “recelo” fundamentado en información errónea o creencias que no son tal.

Uno de los principales desafíos que presenta este tipo de enfermedad es que puede avanzar sin manifestar síntomas durante gran parte del desarrollo del cuadro. En muchos casos, el paciente atraviesa la enfermedad sin saberlo, lo que refuerza la necesidad de realizar controles periódicos incluso cuando no existen molestias.

No obstante, hay algunas señales que pueden funcionar como alertas y motivar una consulta urológica. Entre ellas, el profesional mencionó:

Si bien la edad en la que se sugiere médicamente comenzar con los controles es a partir de los 40, Driollet advirtió que también comenzaron a observarse casos en pacientes más jóvenes. "Nos hemos encontrado con pacientes de 30 años, por eso está bajando el rango etario. El punto de corte que tomamos son los 40, pero desde los 30 años es bueno realizar un control", sostuvo.

El miedo y los mitos, todavía presentes en la salud masculina

Aunque Driollet reconoció que hubo avances en la cantidad de hombres que consultan, admitió que todavía persiste cierta resistencia a los controles urológicos.

"Los hombres somos más duros para ir a consultar. Siempre está el 'ya va a pasar', 'después voy'. Muchos se quedaron con el viejo concepto de que ir a una consulta significa que les van a hacer un tacto rectal, y no es así", señaló. Sucede que uno de los principales obstáculos que identifican los especialistas es el temor al tacto rectal, una práctica que, según aclaró, actualmente no se realiza de manera rutinaria para la detección inicial, sino que queda reservada para situaciones específicas.

En ese sentido, señaló que el primer paso para evaluar la salud prostática es un análisis de sangre que permite medir el antígeno prostático específico (PSA). A partir de sus resultados, los médicos pueden determinar si es necesario avanzar con otros estudios complementarios, como una ecografía o una resonancia magnética, que tampoco son procedimientos invasivos

El especialista consideró que las campañas de información están ayudando a modificar esa percepción. Como referencia, mencionó que desde la primera caminata realizada el año pasado hasta la actualidad notaron un mayor número de pacientes masculinos que se acercan, al menos, para informarse, despejar dudas y conocer cómo se realizan los estudios.

De todos modos, sostuvo que todavía queda mucho trabajo por delante para llegar a distintos grupos etarios y responder a las problemáticas particulares de cada uno.

La apuesta, entonces, es sostener las actividades de prevención y acercar información confiable para que los hombres incorporen los controles a sus hábitos de cuidado. Porque, como resumió Driollet, el principal desafío con el que se encuentran es que el miedo o la desinformación se conviertan en una demora que termine condicionando el diagnóstico y el tratamiento.