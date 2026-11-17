El ejercicio de resistencia frena la pérdida natural de masa muscular y estimula la densidad ósea frente a la osteoporosis.

Durante años se asoció el levantamiento de pesas o el entrenamiento con cargas exclusivamente con jóvenes buscando estética muscular. Hoy, la medicina geriátrica y deportiva coincide en que el entrenamiento de fuerza es la herramienta preventiva más poderosa a partir de los 40 años. A partir de esa década comienza una pérdida fisiológica gradual de tejido muscular (sarcopenia) y densidad mineral ósea que solo el estímulo mecánico puede revertir.

El efecto piezoeléctrico que fortalece el esqueleto Los huesos son tejidos vivos que se remodelan constantemente según las exigencias a las que se someten. Cuando levantamos peso o trabajamos contra una resistencia (mancuernas, bandas elásticas o el propio peso corporal), la tracción de los tendones sobre el hueso genera una señal bioeléctrica que activa a los osteoblastos (células formadoras de hueso), aumentando la densidad ósea y previniendo fracturas.