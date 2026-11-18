La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, visitó San Juan y recorrió junto al gobernador Marcelo Orrego las instalaciones de la ex Casa Activa, en Chimbas , donde la provincia proyecta poner en marcha un hogar destinado al cuidado y la contención de niños que no cuentan con cuidados parentales.

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La actividad se desarrolló este miércoles, cerca del mediodía, en el predio ubicado sobre calle Greco, entre Esmeralda y Ameghino, en el barrio Los Andes. Durante la recorrida, la funcionaria nacional, que tiene a cargo los tres exministerios de Educación, Trabajo y Desarrollo Social manifestó su satisfacción por el proyecto y dejó abierta la posibilidad de avanzar en conversaciones para replicar algunas de las experiencias que conoció durante su paso por la provincia.

"Lo que vi me encantó. Esto es una maravilla, espero verlo lleno de chicos pronto", expresó Pettovello al referirse al futuro hogar. La ministra también destacó las posibilidades de cooperación entre Nación y San Juan y aseguró que los dispositivos nacionales están disponibles para las distintas jurisdicciones.

En ese sentido, señaló que mantendría conversaciones con Orrego para analizar posibles líneas de trabajo. "Siempre estamos en contacto trabajando juntos todas las políticas. Todos los dispositivos que tenemos desde Nación están disponibles para todas las provincias", afirmó.

Uno de los aspectos centrales de la visita fue conocer el estado de avance de la obra. Según se informó durante la recorrida, la infraestructura edilicia ya está terminada y alcanza el 100% de ejecución. El paso pendiente es la adquisición del equipamiento necesario para que el establecimiento pueda comenzar a funcionar plenamente.

Orrego destacó la presencia de la ministra y puso el foco en la importancia de contar con espacios de estas características para atender a niños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

"Estos temas son fundamentales, centrales porque el Estado siempre tiene que estar presente, sobre todo en los más pequeños", sostuvo el Gobernador. Además, remarcó la necesidad de que los chicos cuenten con acompañamiento profesional durante la infancia.

El mandatario también agradeció el vínculo de trabajo con Pettovello y valoró su predisposición para atender las demandas de la provincia. En ese marco, destacó las gestiones que permitieron avanzar con la infraestructura de Casa Activa, un trabajo que se viene desarrollando junto al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, desde fines de 2023.

Una agenda que también pasó por las escuelas

La visita de Pettovello a San Juan había comenzado el martes por la tarde-noche. Durante esa primera jornada, la ministra recorrió establecimientos educativos de Albardón, entre ellos escuelas con propuestas innovadoras y una institución de nivel primario.

La ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, explicó que durante las visitas se presentaron distintas experiencias vinculadas con la alfabetización inicial, especialmente el trabajo de comprensión y fluidez lectora en alumnos de primero, segundo y tercer grado. Los estudiantes realizaron demostraciones de lectura y escritura en cursiva.

También se expusieron los avances en formación docente, que alcanza a la totalidad de las escuelas sanjuaninas, y las estrategias de fortalecimiento de la enseñanza de matemática.

Fuentes indicó que Pettovello tomó nota de las inquietudes planteadas por la provincia y que continuarán las conversaciones con el Gobierno nacional para buscar acompañamiento al plan de alfabetización, el trabajo con las escuelas y la mejora de la calidad educativa.

Por su parte, la ministra nacional evitó anticipar definiciones sobre la posibilidad de trasladar las experiencias sanjuaninas a otras jurisdicciones. "Vi cosas que podrían llegar a ser, pero no quiero adelantar porque las tengo que hablar con la provincia", aclaró.