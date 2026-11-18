La Justicia Federal de la Seguridad Social ordenó a la ANSES dejar de descontarle el 20% de la pensión por viudez a Cristina Fernández de Kirchner , un beneficio que cobra por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. La resolución fue firmada por la jueza Karina Alonso Candis, quien consideró que el organismo previsional no tenía autorización judicial para aplicar retenciones directas sobre esos haberes.

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La medida establece un plazo de diez días hábiles para que la Administración Nacional de la Seguridad Social interrumpa los descuentos y presente las constancias que acrediten el cumplimiento de la orden.

Hasta agosto, la prestación mensual de la expresidenta ascendía a $15.683.154,06 . Sobre ese monto, el organismo retenía aproximadamente $3.136.630 por mes, con el objetivo de recuperar sumas que consideraba cobradas indebidamente.

La controversia se originó después de que, en febrero, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenara restablecer provisionalmente la pensión por viudez. El beneficio había sido dado de baja por el Gobierno nacional en noviembre de 2024, junto con la asignación mensual que Cristina Kirchner percibía como expresidenta.

El conflicto comenzó en noviembre de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei dispuso dar de baja las dos asignaciones de privilegio que cobraba Cristina Kirchner: la pensión por viudez y el beneficio correspondiente a su condición de expresidenta.

La decisión se tomó luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua en la causa Vialidad. En aquel momento, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, había argumentado que el Estado no destinaría fondos a personas condenadas por corrupción.

Sin embargo, en febrero de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer provisoriamente la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner. La resolución no incluyó la restitución de la asignación que cobraba como expresidenta.

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Cuando ANSES retomó los pagos en agosto, aplicó una retención del 20% para recuperar $660.052.338, suma que consideraba percibida indebidamente. El organismo fundamentó esa decisión en un dictamen de la Procuración del Tesoro y en la resolución administrativa 343, firmada en 2025.

La jueza Alonso Candis consideró que esa normativa habilitaba a ANSES a iniciar las acciones judiciales correspondientes para reclamar el dinero, pero no a descontarlo automáticamente de la prestación.

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El fallo también abordó otros planteos presentados por la defensa de la exmandataria. Cristina Kirchner había solicitado el pago de los retroactivos correspondientes al período comprendido entre la restitución judicial del beneficio y el primer depósito realizado por ANSES.

Sobre este punto, la magistrada mantuvo el criterio establecido en una resolución anterior y ratificó que el organismo debe liquidar la prestación desde fines de abril de 2026, cuando quedó firme la medida cautelar.

En cambio, rechazó el pedido para declarar la nulidad de la resolución administrativa 343. Según explicó, la expresidenta había tomado conocimiento de su contenido y ejercido su derecho de defensa, por lo que una eventual irregularidad en la notificación no justificaba anular el acto.

La jueza también dejó para una instancia posterior el análisis de otros cuestionamientos secundarios de la defensa.

La resolución no implica que Cristina Kirchner haya recuperado definitivamente sus asignaciones de privilegio. La restitución de la pensión por viudez continúa siendo provisoria y depende de lo que se resuelva en la causa principal.

Por su parte, ANSES todavía puede recurrir a las instancias judiciales superiores y llevar la discusión ante la Corte Suprema de Justicia, donde permanece pendiente un planteo del Estado contra la restitución del beneficio.