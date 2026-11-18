El Gobierno nacional dio marcha atrás con uno de los puntos más polémicos de su proyecto de Reforma Electoral y decidió eliminar el sistema de colectoras , también conocido como adhesiones.

El Gobierno acelera la reforma electoral y busca los votos para suspender las PASO en 2027

El PRO respalda la suspensión de las PASO tras acuerdo con el Gobierno

El anuncio fue realizado este miércoles por Patricia Bullrich durante la segunda reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado , donde se debate la iniciativa que busca, entre otros cambios, suspender las PASO para las elecciones de 2027 .

"En relación con la discusión que tuvimos ayer y las observaciones de cambios en el sistema electoral, hemos estado analizando, consultando y hemos decidido dejar fuera de este dictamen el sistema de adhesiones", comunicó la senadora al inicio del encuentro.

Tras el anuncio, los legisladores resolvieron pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta las 16.30 , con el objetivo de terminar de ajustar la redacción del dictamen antes de avanzar con su tratamiento.

La decisión representa un cambio en la estrategia del oficialismo para conseguir los respaldos necesarios. En las negociaciones con gobernadores radicales, La Libertad Avanza había puesto sobre la mesa la posibilidad de habilitar colectoras detrás de un mismo candidato presidencial. El mecanismo permitía que distintas fuerzas presentaran sus propias listas de legisladores nacionales, pero compartieran el respaldo a una misma candidatura presidencial.

Sin embargo, la propuesta generó resistencias en otros sectores políticos, especialmente en el PRO, que mantiene una postura histórica en contra de este sistema y temía quedar relegado en una eventual competencia electoral.

Por qué el Gobierno decidió eliminar las colectoras

El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo en abril contemplaba un sistema de adhesiones que permitía a espacios políticos distritales sin candidatos nacionales vincular sus listas con otras fuerzas, incluso cuando no compartieran el mismo nombre partidario.

La propuesta establecía que esas agrupaciones pudieran aparecer en una misma franja de la boleta única, compartiendo una candidatura de otra fuerza política. También habilitaba que los partidos nacionales que no compitieran en determinadas categorías locales pudieran adherir a otras listas.

La posibilidad de incorporar este mecanismo formaba parte de las negociaciones del oficialismo para reunir voluntades de cara a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Finalmente, Bullrich confirmó que ese punto quedará afuera del dictamen. "Decidimos dejar el sistema D'Hondt, de representación proporcional, que históricamente caracteriza al sistema electoral argentino", sostuvo.

De esta manera, el oficialismo busca evitar que las diferencias por el funcionamiento de las colectoras pongan en riesgo el consenso necesario para avanzar con el resto de la reforma.

Publicidad electoral, simultaneidad y cambios en la veda

La eliminación de las colectoras no fue la única modificación introducida durante las negociaciones. El dictamen también contempla cambios en el esquema de publicidad electoral gratuita en medios de comunicación.

En lugar de eliminar por completo los espacios gratuitos para que cada partido financie y organice su propia publicidad, el Gobierno resolvió mantener el sistema, aunque con una reducción del 50% de los avisos en radio y televisión.

"Si bien es invasiva, hemos decidido mantenerla al 50%, es decir, vamos a tener la mitad de avisos en radio y TV", explicó Bullrich.

Otro de los puntos incorporados está relacionado con la simultaneidad electoral. La propuesta busca permitir que las categorías provinciales y municipales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones locales y nacionales se realicen el mismo día.

Además, el proyecto plantea modificar el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a determinadas actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales. El argumento del oficialismo es que algunas de esas limitaciones responden a una dinámica social que ya no se corresponde con la actualidad.

Con estos cambios, el Gobierno intenta destrabar las negociaciones en el Senado y conseguir los apoyos necesarios para avanzar con una reforma que tiene como uno de sus principales objetivos suspender las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027.