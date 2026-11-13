    • 13 de noviembre de 2026 - 14:42

    Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay en medio de la crisis y expresó su apoyo: "Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo"

    El presidente mantuvo una conversación telefónica con Pedro Alliana, quien asumió tras la salida de Santiago Peña. Ambos acordaron profundizar la relación bilateral y anticiparon un próximo encuentro.

    &nbsp;Milei y Alliana acordaron mantener un encuentro próximamente en Buenos Aires o Asunción para avanzar en la agenda bilateral.

     Milei y Alliana acordaron mantener un encuentro próximamente en Buenos Aires o Asunción para avanzar en la agenda bilateral.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Javier Milei habló este viernes con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, en medio de la crisis política que atraviesa el país vecino tras la salida de Santiago Peña. Durante la conversación, el mandatario argentino le manifestó su respaldo, le deseó éxito en su gestión y ratificó la intención de mantener y profundizar la alianza entre ambos países.

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    “Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”, expresó Milei a través de sus redes sociales.

    El jefe de Estado destacó además los vínculos históricos entre ambos países y las coincidencias políticas con la nueva administración paraguaya. “La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad”, señaló.

    Milei planteó también la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial entre Buenos Aires y Asunción. El mensaje terminó con una definición directa hacia Alliana: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

    Alliana agradeció el respaldo y anticipó un encuentro con Milei

    El presidente paraguayo también difundió detalles de la conversación y calificó el diálogo como “muy cordial y fraterno”. Según contó, Milei le expresó su respaldo al proceso iniciado después del cambio de gobierno.

    “Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso. Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina”, manifestó Alliana.

    Los dos mandatarios acordaron además reunirse próximamente, aunque todavía no existe una fecha definida. El encuentro podría realizarse en Asunción o Buenos Aires y tendrá como objetivo avanzar en temas de interés bilateral.

    El contacto llegó después de la salida de Santiago Peña

    Alliana asumió la Presidencia de Paraguay el 6 de noviembre, después de la destitución de Santiago Peña en medio de la crisis política y financiera vinculada con el colapso de Ueno Bank. Deberá completar el actual período presidencial hasta agosto de 2028.

    Durante los primeros días posteriores al cambio de gobierno, la administración argentina había mantenido una posición cautelosa y evitó pronunciarse públicamente sobre la situación de Peña, con quien Milei había mantenido una relación política cercana.

    El jueves, el canciller Pablo Quirno había anticipado que el contacto entre ambos presidentes estaba siendo organizado. El funcionario explicó que la comunicación se había demorado por la agenda vinculada con la visita del papa León XIV y aseguró que la relación bilateral con Paraguay se mantenía en términos “excelentes”.

    El diálogo de este viernes marcó el primer contacto directo entre Milei y Alliana desde el cambio de mando. La agenda bilateral continuará ahora con la preparación de la reunión presencial que ambos gobiernos acordaron realizar en Buenos Aires o Asunción.

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