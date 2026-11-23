La RedTulum tendrá un operativo especial y gratuito este lunes para el cierre de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Los colectivos comenzarán a salir desde las 19.15 desde 23 puntos distribuidos en distintos departamentos, mientras que los servicios de regreso estarán disponibles desde las 21 y se extenderán hasta la finalización de los espectáculos.
El objetivo será facilitar el traslado hacia el predio ferial durante la última jornada de la celebración. El servicio será totalmente gratuito y los pasajeros no necesitarán contar con saldo ni utilizar la tarjeta SUBE para subir a las unidades.
Los puntos de partida estarán agrupados en cuatro corredores identificados por colores, que conectarán distintos sectores de San Juan con el predio de la Fiesta Nacional del Sol.
Línea Magenta: Capital y Rivadavia
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Estación Córdoba.
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Parque de Rivadavia.
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Cipolletti y Benavídez.
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La Bebida, calle Comercio.
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La Bebida, calle Yornet.
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Marquesado, Parador del Ciclista.
Línea Verde: Chimbas y Albardón
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Plaza de Chimbas.
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Parque de Chimbas.
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Plaza de Albardón.
Línea Cian: Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio
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Plaza de Santa Lucía.
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Plaza de Alto de Sierra.
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Colón y San Lorenzo.
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Terminal de Caucete.
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Plaza de Caucete.
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Plaza de 9 de Julio.
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Las Chacritas.
Línea Amarilla: Rawson, Pocito y Sarmiento
Cómo funcionará el regreso
Los primeros colectivos de regreso comenzarán a salir desde las 21 y el operativo continuará mientras haya actividad en el predio, hasta que finalicen los espectáculos previstos para el cierre de la FNS 2026. De esta manera, quienes asistan podrán contar con una alternativa gratuita tanto para llegar como para regresar a distintos puntos de la provincia una vez terminada la programación.