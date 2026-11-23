Los colectivos saldrán desde las 19.15 desde 23 puntos de la provincia. El regreso comenzará a las 21 y continuará hasta que terminen los espectáculos.

El operativo contará con cuatro corredores y permitirá viajar sin saldo ni uso de tarjeta SUBE.

La RedTulum tendrá un operativo especial y gratuito este lunes para el cierre de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Los colectivos comenzarán a salir desde las 19.15 desde 23 puntos distribuidos en distintos departamentos, mientras que los servicios de regreso estarán disponibles desde las 21 y se extenderán hasta la finalización de los espectáculos.

El objetivo será facilitar el traslado hacia el predio ferial durante la última jornada de la celebración. El servicio será totalmente gratuito y los pasajeros no necesitarán contar con saldo ni utilizar la tarjeta SUBE para subir a las unidades.

Los puntos de partida estarán agrupados en cuatro corredores identificados por colores, que conectarán distintos sectores de San Juan con el predio de la Fiesta Nacional del Sol.