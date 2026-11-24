En medio de un conflicto judicial por el cuidado de su hija, una mujer realizó dos presentaciones por violencia familiar contra su expareja.

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Una abogada presentó dos denuncias policiales contra su expareja, un kinesiólogo, en el marco de una disputa por la tenencia de su hija, un caso que pone nuevamente bajo la lupa los conflictos de VIOLENCIA FAMILIAR en la provincia. La mujer expuso en las presentaciones distintos episodios que atribuyó al profesional durante el proceso de separación legal.

La pareja, que estuvo casada durante 15 años y se separó en noviembre de 2025, atraviesa un conflicto judicial por el cuidado de la menor. Según se conoció, un juez de Familia habría dispuesto meses atrás que la niña quedara bajo la tutela de su padre, una decisión que la abogada cuestionó firmemente en los estrados judiciales.

En sus denuncias, la letrada relató presuntos episodios de agresión física y psicológica, y aseguró que a raíz de su estado de salud requirió internación en un centro médico privado. El último incidente mencionado ocurrió en la vivienda de la madre de la denunciante, en el barrio Alberdi, donde la mujer se encontraba con su madre y la niña.

Intervención judicial en la disputa familiar La fiscal Silvia Jaime tomó intervención en el caso a partir de las presentaciones policiales realizadas los días 17 y 22 de noviembre. La funcionaria aguarda la declaración de ambos progenitores para continuar con las actuaciones pertinentes y evaluar la situación familiar en profundidad.

Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar el impacto directo del conflicto en la menor de nueve años involucrada en el centro de la escena.