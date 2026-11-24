La muerte de Florencia Ferreyra, una mujer de 92 años que fue encontrada sin vida en su departamento del complejo habitacional de las 432 Viviendas, en Cipolletti, conmocionó a los vecinos y derivó en una investigación por una posible muerte violenta.

Hallaron a una adolescente sanjuanina que estaba desaparecida desde el 17 de noviembre

Por el caso hay dos hombres detenidos; uno de ellos, nieto de la víctima, con quien convivía . La autopsia será determinante para establecer las causas del fallecimiento y la incidencia de las lesiones que presentaba el cuerpo de Ferreyra.

El hallazgo se produjo el sábado, alrededor del mediodía, en una vivienda de la Tira J, entrada 27, a la altura de Arenales al 800. La Policía de Río Negro y el personal de salud llegaron al lugar tras recibir el aviso de un familiar. Cuando ingresaron al departamento, encontraron a la mujer tendida boca arriba en el suelo de una habitación, junto a la cama y sin signos vitales. Los investigadores observaron hematomas en distintas partes del cuerpo, un indicio que llevó a descartar, en principio, que se tratara de una muerte natural.

Uno de los testimonios que llamó la atención fue el de un vecino del complejo. Según declaró, cerca del mediodía dos hombres le pidieron prestado un destornillador para intentar abrir la puerta del departamento. Le explicaron que la anciana no respondía a los llamados y que necesitaban ingresar.

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, comisario inspector Javier Elicier Yáñez, confirmó que se trataba de una “muerte violenta” y explicó que se activó preventivamente el protocolo de actuación ante posibles femicidios. Se trata de un procedimiento que permite abordar la escena bajo la hipótesis de máxima gravedad y preservar la mayor cantidad posible de indicios para el avance de los peritajes.

Durante el sábado fueron demoradas cuatro personas para que prestaran declaración testimonial. Dos de ellas quedaron desvinculadas con el correr de las horas, mientras que la investigación se concentró en los hombres que estaban en el departamento cuando llegó la policía. Entre ellos se encontraba un nieto de Ferreyra, que convivía con ella y cuya situación quedó más comprometida a partir de las primeras diligencias.

Después de la recolección de pruebas y de un allanamiento realizado durante la noche, la causa avanzó con dos hombres detenidos, que este lunes enfrentarán la audiencia de formulación de cargos.

La fiscal Eugenia Vallejos intervino en las primeras actuaciones, mientras que el Ministerio Público Fiscal informó que la investigación también está a cargo de los fiscales Santiago Márquez Gauna y Yesica Montenegro, con la participación de personal de Criminalística y de distintas áreas policiales.

El resultado de la autopsia será central para determinar cómo murió Ferreyra, qué lesiones presentaba y si los golpes que fueron observados en el cuerpo tuvieron relación directa con el fallecimiento. Hasta que se conozcan esas conclusiones, los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis sobre lo ocurrido.

Edgardo Ferreyra, hijo de la mujer, viajó desde Bariloche hasta Cipolletti después de recibir la noticia. En diálogo con el medio LM Cipolletti contó que había encontrado a su madre tendida junto a la cama y reconoció que los investigadores analizaban diferentes posibilidades, entre ellas la de un robo. “La encontraron fallecida al lado de la cama. Hipótesis hay varias”, expresó.

El caso generó una profunda conmoción en el complejo habitacional, donde Florencia era reconocida como una de las primeras vecinas del lugar. Había vivido allí durante prácticamente toda su vida y era muy querida en el barrio.

Su hijo Edgardo y otro de sus nietos, Nicolás, recordaron el vínculo de la mujer con el lugar y expresaron su desconcierto ante el desenlace. “Era muy querida, una de las primeras vecinas del barrio”, dijeron mientras aguardaban novedades sobre las diligencias judiciales y forenses.

La investigación también volvió a despertar recuerdos dolorosos entre los habitantes de las 432 Viviendas. En diciembre de 2024, el mismo sector había sido escenario del doble asesinato de Lidia Tapia, de 87 años, y su hija Stella Maris Natalini, de 62. Por ese crimen, un vecino fue condenado a prisión perpetua.

La Nación