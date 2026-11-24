Las víctimas fueron halladas en un Ford Focus incendiado, en un camino rural lindero a la Ruta 9. Investigan un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Dos hombres fueron encontrados calcinados dentro de un automóvil que estaba abandonado en un camino rural lindero a la Ruta 9, en la localidad bonaerense de Zárate. Los investigadores sospechan que se trató de un doble crimen y una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.

El hallazgo se produjo durante los últimos minutos del lunes, cuando efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron un Ford Focus completamente incendiado, con los cuerpos de las dos víctimas en su interior. A partir de las primeras pericias, los investigadores comenzaron a reconstruir las circunstancias en las que se produjo el hecho.

De acuerdo con los indicios recolectados, los hombres habrían sido ejecutados antes de que prendieran fuego el vehículo. Durante los peritajes, los especialistas encontraron dos proyectiles calibre .38. Además, una de las víctimas presentaba tres impactos de bala de otro calibre, según informó TN.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es el historial de las víctimas. Ambos eran conocidos por tener antecedentes en distintas causas vinculadas con la comercialización minorista de drogas. Incluso, sus domicilios habían sido allanados recientemente, un elemento que ahora forma parte de las líneas de investigación.

Por el perfil de los hombres y la modalidad del ataque, una de las principales hipótesis apunta a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente y los investigadores no descartan otras líneas.