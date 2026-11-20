La previa de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro ya se vive a puro color en Colombia. Este jueves por la noche, a dos días del partido decisivo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, los hinchas del Xeneize protagonizaron multitudinarios banderazos tanto en Cartagena como en Barranquilla, dejando en claro que el equipo de la Ribera prácticamente será local.

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En Cartagena, uno de los puntos turísticos elegidos por gran parte de los simpatizantes que viajaron desde la Argentina y por las filiales locales, la convocatoria desbordó el centro histórico (con epicentro en el Camellón de los Mártires) y las zonas costeras.

Más de 50 mil hinchas de Boca copando las playas de Colombia, somos locales en todos lados. https://t.co/suR0reMxz9

En paralelo, la ciudad sede de la definición también tuvo su propia celebración. En Barranquilla, los fanáticos se reunieron para hacer sentir su apoyo en la antesala del encuentro y sumaron movimiento y color en el fan fest montado en el Gran Malecón, donde convivieron hinchas que viajaron desde distintos puntos del continente con simpatizantes colombianos que adoptaron al Xeneize como propio.

Fiesta en el fan fest y clima de final en Barranquilla

EL PRIMER BANDERAZO DE BOCA EN CARTAGENA. Las playas de Colombia, repletas de hinchas Xeneize, a dos días de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. ¡ESTO ES BOCA! @PetoCaba https://t.co/0WPJMwWCpH

Los hinchas de Boca coparon la Torre del Reloj de Cartagena, a dos días de la gran final de la Copa Sudamericana. Ya se empieza a vivir la previa en Colombia. https://t.co/MNmrortZVc — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 20, 2026

BANDERAZO XENEIZE: Los hinchas de Boca ya palpitan en Colombia la final del sábado frente al Atlético Mineiro. https://t.co/6Y8lpJHLKN — Derechazo (@derechazoarg) November 20, 2026

Con el plantel ya instalado en suelo colombiano y la expectativa en aumento de cara a la definición del sábado 21 de noviembre, la movilización de los hinchas promete continuar durante todo el viernes con nuevas convocatorias en Barranquilla antes de trasladarse al estadio para ir en busca de una nueva conquista internacional.

La probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana

El partido decisivo se disputará el próximo sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.