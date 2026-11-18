A tres días de la final de la Copa Sudamericana, Boca llegó a Barranquilla para afrontar el duelo decisivo ante Atlético Mineiro. En la previa, Rodolfo Arruabarrena decidió citar a cada uno de los 33 futbolistas del plantel para viajar hacia Colombia.

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La delegación aterrizo a las 21.52 (horario de la Argentina) y los jugadores descansarán en el Hotel Estelar Alto Prado, que será la base durante toda la estadía. Este jueves por la tarde se hará el primer entrenamiento en la ciudad que albergará el encuentro por el título.

El único de los ciatdos que no podrá jugar es Agustín Marchesín, quien arrastra desde abril una lesión en su rodilla. De esa manera, la delegación se mantiene unida en busca de la conquista internacional.

Este miércoles, el equipo tuvo su última práctica en el país antes de subirse al avión. Tras un breve trabajo, el plantel almorzó en Boca Predio y luego partió hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde abordó el vuelo chárter que lo lleva a Barranquilla. La partida fue pasadas las 15.

La expectativa es grande porque el Xeneize lleva 18 años sin títulos internacionales y la ilusión de romper el maleficio moviliza a todos los hinchas. El plantel ya salió campeón de Liga, está en la final de la Copa Argentina y sueña con levantar la Sudamericana, un trofeo que ya atrapó en 2004 y 2005.

Cambios en la logística por el calor de Barranquilla

El factor climático obligó a modificar el itinerario xeneize. Tanto el jueves como el viernes, los entrenamientos se realizarán en el horario de la final (19.30 de Argentina) para que los jugadores se adapten a las altas temperaturas de Barranquilla, donde se espera una máxima de 32° el sábado.

El equipo tenía previsto entrenar en el Predio de la Federación Colombiana, pero el plan cambió: la práctica será en el Estadio Romelio Martínez, un recinto municipal inaugurado en 1934. Allí, Leandro Paredes ya se entrenó con la Selección en 2024.

Los jugadores que fueron evaluados antes del viaje

En la práctica de este miércoles, el cuerpo técnico puso especial atención en Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia. Ambos quedaron afuera de la lista de convocados para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield para llegar en óptimas condiciones físicas a la final.

Blanco fue reemplazado por Malcom Braida y el martes no entrenó a la par de sus compañeros. Sin embargo, su presencia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez no está en duda.

Battaglia, que regresó tras diez meses de inactividad por una operación en el tendón de Aquiles derecho, ya entrenó con el grupo y llegaría en condiciones al sábado.

Por otra parte, Milton Delgado sufrió un esguince de grado 1 en su rodilla y será evaluado en Colombia. Aunque hay optimismo puertas adentro, el técnico deberá decidir si lo incluye desde el inicio en el partido ante Atlético Mineiro.

El viernes, Boca visitará la sede de la final para reconocer el campo de juego y luego realizará una conferencia de prensa. Se espera que hablen el entrenador y Leandro Paredes, aunque falta confirmación oficial. Desde las 19.30, el equipo tendrá su último entrenamiento formal antes del partido.

La probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda oAlan Velasco o Leonel Flores.