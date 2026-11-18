Boca enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana y, como suele ocurrir en cada partido definitorio, comenzaron a aparecer diferentes predicciones sobre lo que puede suceder. Una de ellas fue la de Federico Pertusati, conocido en redes sociales como AstroMutable, quien se animó a dar a su candidato para quedarse con el título.

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El astrólogo puso el foco en el equipo de Rodolfo Arruabarrena y también advirtió a a Leandro Paredes. Su pronóstico fue contundente y no dejó lugar a dudas sobre quién será el campeón de la competencia continental.

“Mi pronóstico es que Boca va a salir campeón frente a Atlético Mineiro. Además, creo que tiene posibilidades muy concretas de ganar dos de los tres títulos que le quedan este año, sin contar un eventual Trofeo de Campeones”, remarcó.

Pertusati explicó los motivos de su elección y relacionó los últimos resultados del Xeneize con los movimientos astrológicos que había observado. “Boca acaba de ganar la Tabla Anual, el Superclásico y la semifinal de Copa Argentina contra Banfield. Todo eso ocurrió durante un período astrológico que ya mostraba indicadores importantes de éxito. Incluso, antes había eliminado a Vasco da Gama para llegar a la final continental”, agregó en diálogo con Noticias Argentinas.

Asimismo, comparó las cartas natales de los entrenadores y reconoció que Eduardo Domínguez también atraviesa un buen momento desde lo astrológico. Sin embargo, consideró que Arruabarrena cuenta con mejores indicadores para quedarse con la definición.

“En Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez también tiene buenos aspectos. Su ciclo como entrenador está muy bien, pero su carta natal no muestra indicadores tan contundentes como los de Arruabarrena. En mi experiencia, eso suele pesar bastante. Por eso me inclino por Boca para ganar la Sudamericana”, explicó.

La advertencia del astrólogo sobre Leandro Paredes

Más allá de su pronóstico favorable para Boca, Pertusati también hizo una advertencia sobre el capitán del equipo. Según su interpretación astrológica, el mediocampista debería tener especial cuidado durante la final.

“Con Paredes, de todas formas, tendría cierta precaución. Veo riesgo de situaciones conflictivas dentro del partido, por lo que debería cuidarse de una posible expulsión. Son riesgos que interpreto astrológicamente, no hechos que necesariamente vayan a ocurrir”, aseguró.

Qué otros títulos puede ganar Boca, según el astrólogo

El especialista también se animó a proyectar el cierre de temporada del Xeneize y señaló que tiene posibilidades de conquistar dos de las tres competencias que todavía disputa.

“Boca tiene astrología suficiente para ganar dos títulos de los tres que le quedan. Mi primera opción es Sudamericana y Torneo Clausura. Pero si pierde contra Mineiro, todavía veo perfectamente posible que termine ganando Copa Argentina y Clausura”, sostuvo.

Por otra parte, analizó a Platense, uno de los equipos que también pelea por la Copa Argentina, y consideró que Boca tiene más posibilidades de imponerse ante Atlético Mineiro que frente al conjunto de Martín Palermo, de acuerdo con su interpretación de las cartas natales de los entrenadores.

Por último, destacó a Boca entre los candidatos a quedarse con el Torneo Clausura. En esa competencia, el equipo de Arruabarrena deberá enfrentar a Independiente Rivadavia en los octavos de final y también aparece Vélez como otro de los rivales a tener en cuenta en la lucha por el título.

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana

El partido decisivo se disputará el próximo sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.