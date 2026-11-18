Éver Banega confirmó su retiro del fútbol profesional tras 19 años de carrera. Si bien no realizó un anuncio oficial a través de sus redes sociales, este miércoles aseguró en diálogo con ESPN durante la Copa Potrero que su ciclo como jugador está decididamente terminado.

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El exmediocampista de la Selección argentina, de 38 años, había anticipado este martes que su retiro estaba “80 por ciento confirmado”. Pero, finalmente, cambió de idea y afirmó que colagará los botines: “Sí, ya está 100% confirmado. Ayer dije 80/20, pero hoy ya jugando dije: ‘Ya está, esto no es para mí, hay que hacer otras cosas’”.

“Hay que disfrutar de otras cosas, una nueva etapa en la vida. Así que ahora a mirar de afuera y disfrutar del fútbol también desde otro lado”, explicó.

Y con respecto a lo que hará en esta etapa, Banega dejó en claro que descubrió una nueva pasión y que, hoy por hoy, no tiene pensado seguir ligado al fútbol: “Por ahora técnico no, pero sí golf. Le estoy dando con todo al golf, empecé a practicar y a entrenar, así que vamos a dedicarnos a eso”.

Incluso, confirmó que su decisión no cambiaría ni siquiera con un llamado de Messi para jugar en el Inter Miami: “No, ya está decidido que no”.

El rosarino había regresado a Newell’s en 2024 con el objetivo de retirarse en el fútbol argentino. En enero de este año pasó a Defensa y Justicia, donde jugó 11 partidos hasta rescindir su contrato en agosto. Su último partido oficial fue el 4 de mayo ante Gimnasia de Mendoza.

La carrera de Éver Banega

La exitosa carrera de Éver Banega comenzó en Boca, donde tuvo su debut profesional en 2007. Ese mismo año, fue parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores, que hasta el día de hoy sigue siendo la última que ganó el Xeneize.

Tras 44 partidos y buenas actuaciones, a sus 19 años pasó al Valencia de España. Apenas llegó, el mediocampista ganó la Copa del Rey. Pero en busca de minutos y continuidad, el club decidió cederlo en agosto de 2008 al Atlético Madrid.

Una vez de vuelta en el Valencia, luego de ser una pieza fundamental para el Colchonero a lo largo de aquella temporada, Banega se transformó en indiscutido y se mantuvo cinco años al hilo. En 2014, sin embargo, se marchó a préstamo a Newell’s por seis meses. Cuando regresó a España, lo hizo para jugar en el Sevilla.

En el club andaluz, el rosarino disputó más de 200 partidos, anotó 28 goles, dio 37 asistencias y ganó tres veces la Europa League. En el medio de su ciclo en Sevilla, que duró hasta 2020, pasó también cedido por el Inter de Italia.

Tras la pandemia, Banega decidió migrar al fútbol de Arabia Saudita, donde estuvo hasta 2024. Los últimos dos años de su carrera, con pocos minutos, los pasó en Newell’s y Defensa y Justicia.

Con la Selección argentina, el mediocampista ganó el Mundial Sub-20 2007, la medalla de oro de Pekín 2008 y disputó el Mundial de Rusia 2018. En total, jugó 65 partidos con la Albiceleste.