La propuesta se realizará el viernes 20 de noviembre en el complejo El Pinar y contará con la participación de instituciones de Ullum, Jáchal, Iglesia, Sarmiento y Valle Fértil.

La Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, a través de la Secretaría de Deporte, llevará adelante una nueva jornada de Marareciclón 2026, destinada especialmente a instituciones de los departamentos alejados de la provincia. La actividad se desarrollará el viernes 20 de noviembre, a partir de las 8:00 horas, con punto de encuentro en el complejo El Pinar, promoviendo la participación, la inclusión y el compromiso con el cuidado del ambiente.

La propuesta contará con representantes de Ullum, Jáchal, Iglesia, Sarmiento y Valle Fértil, quienes compartirán una experiencia educativa y recreativa que comenzará con una maratón de aproximadamente un kilómetro, acompañada por profesores e instructores. El objetivo será fomentar la actividad física y generar un espacio de encuentro entre las diferentes instituciones participantes.

Habrá una maratón recreativa, visitas al Parque de la Biodiversidad y al Centro Ambiental Anchipurac

Posteriormente, los grupos realizarán visitas organizadas al Parque de la Biodiversidad, donde podrán disfrutar de un recorrido por sus instalaciones, además de compartir momentos de desayuno, picnic y actividades recreativas. La jornada continuará en el Centro Ambiental Anchipurac, donde los participantes conocerán propuestas vinculadas al cuidado del ambiente y entregarán los materiales reciclables recolectados previamente por cada institución.

EXPOSICION El encuentro también incluirá una exposición de Marareciclón 2026, en la que las instituciones podrán compartir las propuestas elaboradas en el marco de esta iniciativa. Las actividades se desarrollarán por grupos y en diferentes horarios, con el objetivo de facilitar la participación de todos los asistentes y aprovechar cada uno de los espacios previstos.