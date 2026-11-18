La serie final del Torneo Clausura 2026 de hockey sobre patines femenino , organizado por la Federación Sanjuanina de Patín, comenzó con triunfo de Concepción Patín Club, que anoche se impuso por 2 a 1 frente a Sindicato Empleados de Comercio , jugando como local. Catalina Quintero y Lourdes Tabarelli marcaron los goles del conjunto anfitrión, mientras que Julieta Martín convirtió para SEC.

El segundo encuentro se jugará este jueves 19 de noviembre, desde las 21, en la cancha de Sindicato Empleados de Comercio. Si Concepción vuelve a ganar, se consagrará campeón del certamen; en cambio, si SEC consigue la victoria, habrá un tercer partido desempate, que se disputará en cancha de Concepción, con día y horario a confirmar. La definición cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.